Lunedì 20 settembre terza dose per circa 100 pazienti selezionati

Lunedì prossimo, dalle 15 alle 19, 20 settembre, 100 pazienti selezionati riceveranno una nuova dose

Si tratta di trapiantati e malati oncologici, categorie più fragili alle quali somministrare la dose extra

Il direttore sanitario de La Maddalena “Onorati di contribuire alla campagna di vaccinazione nazionale”

Il commissario Covid di Palermo “Continuiamo a portare avanti il nostro impegno”

Saranno tra i primi a ricevere la cosiddetta “terza dose” o, per dirla più correttamente, la dose addizionale per immunizzarsi contro il Covid19. Si tratta dell’iniezione di siero anti-Covid che la persona riceve una volta concluso il ciclo vaccinale: può essere la seconda iniezione per chi ha avuto il Coronavirus o per chi si è sottoposto a un vaccino monodose, oppure la terza per chi ha ricevuto la doppia somministrazione standard.

Il 20 settembre la riceveranno 100 pazienti de La Maddalena

Lunedì 20 settembre – in ossequio al via libera arrivato dopo la riunione di lunedì scorso tra il ministro della Salute Speranza ed il commissario generale Figliolo – circa 100 pazienti selezionati dell’ospedale La Maddalena, trapiantati e malati oncologici, saranno tra coloro che inaugureranno la somministrazione delle dosi addizionali a Palermo. Una squadra di medici e infermieri della struttura commissariale eseguirà le somministrazioni dalle 15 alle 19.

L’iniziativa rientra nella tabella di marcia imposta dal ministero della Salute per le dosi addizionali a partire dal 20 settembre. Per il Comitato tecnico scientifico la somministrazione è prioritaria nelle persone che hanno subito un trapianto d’organo o sono immunocompromesse; dopo di loro, si definiranno le altre fasce di popolazione che potranno ricevere la dose addizionale.

Il direttore sanitario “Aperti ad accogliere nuove iniziative”

“Siamo onorati di contribuire alla campagna di vaccinazione nazionale contro il Covid-19 e aperti ad accogliere nuove iniziative nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione fra la sanità pubblica e privata”, afferma il direttore sanitario dell’ospedale La Maddalena, Luca Bianciardi.

Renato Costa “Continuiamo a portare avanti il nostro impegno”

Per il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa “si tratta di un appuntamento che fa entrare la campagna vaccinale in una nuova fase, nel solco, però, del nostro modo tradizionale di interpretarla – dichiara –. Fin dal primo momento abbiamo rinunciato ad arroccarci all’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo, preoccupandoci sì di dargli piena funzionalità, ma anche, nel frattempo, di andare incontro alle persone, specie le più fragili. Con questa iniziativa non facciamo altro che continuare a portare avanti questo impegno”.