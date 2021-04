la denuncia di una lettrice di blogsicilia

Donna di origini straniere ma con cittadinanza italiana non riesce a prenotarsi per il vaccino serale anti Covid19

Il tentativo di registrazione alla piattaforma della Fiera del Mediterraneo di Palermo

Il sistema non riconoscerebbe il codice fiscale dei naturalizzati italiani

Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni serali anti covid19 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

L’attività ha preso il via il 9 aprile: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell’ultima autovettura) e inoculazioni del siero anti-Covid fino a mezzanotte.

Come fare per prenotarsi

Per le prenotazioni al turno serale di vaccinazione è stata appositamente predisposta una piattaforma al link https://fiera.asppalermo.org/. Collegandosi, si può trovare l’elenco delle persone che possono vaccinarsi, suddivise per categorie: estremamente vulnerabili, over 80 (ai quali l’ingresso è garantito anche senza prenotazione), personale scolastico, personale sanitario, forze dell’ordine e persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni, dopo l’ultimo allargamento della platea vaccinale alla fascia 65-69 anni a partire dall’8 aprile.

Tanti i palermitani che si sono vaccinati in notturna

L’iniziativa ha avuto successo, nella prima serata sono state effettuate quasi 500 inoculazioni.

Problemi nelle prenotazioni

Tuttavia, ci sarebbe qualche criticità, secondo la denuncia di una nostra lettrice.

La donna ci racconta delle difficoltà nella prenotazione del vaccino di una badante originaria di Capo Verde.

Quest’ultima si trova in Italia da 30 anni, e da tempo ha ormai acquisito la cittadinanza italiana.

Ebbene, sempre secondo il racconto della lettrice, la badante di sua conoscenza avrebbe provato a prenotarsi per il vaccino serale alla Fiera del Mediterraneo tramite l’apposita piattaforma ma senza successo.

Il problema sarebbe il seguente: il sistema non riconoscerebbe il codice fiscale dei naturalizzati italiani, ovvero di coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nonostante siano nati in altri Paesi.

La risposta dell’ufficio per l’emergenza Covid

Abbiamo contattato l’ufficio stampa del commissario per l’emergenza Covid19 a Palermo per capire di più su quanto accaduto. Ci è stato risposto, con grande cortesia, che gli addetti alle prenotazioni del vaccino alla Fiera del Mediterraneo sono già a conoscenza dell’anomalia della piattaforma e che stanno lavorando per risolvere, nel minor tempo possibile, il problema che era già stato segnalato da altri cittadini di origini straniere “che – ci dicono – hanno tutto il diritto a fare il vaccino, sarà nostra cura garantire che possano sottoporsi alla inoculazione al più presto”.

In ogni caso, segnaliamo che chi dovesse avere problemi nella prenotazione dei vaccini alla Fiera del Mediterraneo, può inviare una mail a help.vaccinifiera@asppalermo.org per una presa in carico del proprio caso.