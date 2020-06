La vertenza

“È emersa all’orizzonte oggi la soluzione che auspicavamo da tempo, ovvero l’applicazione della clausola sociale che non lasci indietro nessuna lavoratrice e nessun lavoratore sinora utilizzati in Almaviva per la gestione della commessa Sky” Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessora al Lavoro, Giovanna Marano, al termine della videoconferenza alla quale quest’ultima ha partecipato con il sottosegretario al Lavoro, Steni Di Piazza.

Nel precedente incontro azienda e sindacati Sky aveva espresso la propria disponibilità a garantire continuità occupazionale a 140 persone delle complessive 308 totali..

“È chiaro che si tratta di numeri irricevibili sui quali non si può immaginare di poter intavolare alcuna trattativa – avevano sottolineato Fistel, Uilcom, Slc e Ugl -. Confidiamo nel mandato ad approfondire la questione con Sky ed il nuovo fornitore Covisian che il sottosegretario Di Piazza ha ritenuto di assumersi e attendiamo la nuova convocazione prevista la prossima settimana con fiducia. Resta inteso che l’unica soluzione possibile è quella della giusta applicazione della clausola sociale, strumento che garantisce la continuità occupazionale per tutte le persone coinvolte. Ipotesi pasticciate non sono semplicemente percorribili e vedranno la reazione ferma del Sindacato con tutti gli strumenti disponibili”.

“L’incontro di oggi promosso dal sottosegretario al Lavoro Steni Di Piazza, ha prodotto una sinergia tra tutti i soggetti imprenditoriali e istituzionali interessati, aggiornando a tempi brevissimi la definizione dettagliata dell’intesa – sottolineano -. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il ruolo svolto in questi mesi dal Ministero del Lavoro e ribadiamo che l’Amministrazione comunale di Palermo conferma l’impegno a sostegno di un settore così importante per la vita socioeconomica della città. L’intesa che si sta delineando permetterà di dare un contributo, oltre che sul fronte della sostenibilità sociale, su quello di più lungo termine per l’innovazione del settore dei call center che si conferma strategico per il futuro di Palermo”.