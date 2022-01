L'intervista

Prendono il via le operazioni del nuovo centro per i tamponi rapidi gratuiti ai cittadini, presso l’Istituto Zooprofilattico di via Marinuzzi vicino Piazza Turba. Soddisfatta la parlamentare regionale Marianna Caronia, che aveva formalmente chiesto all’assessorato regionale per la Salute la realizzazione della struttura.

Istituzioni danno l’esempio

“Razza ha condiviso la difficoltà di una città assediata dai cittadini che cercano di fare il tampone – evidenzia a BlogSicilia -. Si è cercata una soluzione alternativa in un luogo in cui i tamponi si erano già fatti e che può garantire tempi più brevi per l’esecuzione dei tamponi”. Per la Caronia, il nuovo hub è emblematico: “Così le istituzioni danno esempio di come si può operare per il bene pubblico. C’è un sistema di prenotazione con prenotazione orario che consente di non creare il caos nel traffico”.

Hub in drive in con prenotazione

Il nuovo hub sarà aperto con la formula del drive in, dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì, a eccezione del giovedì quando nella zona si svolge il mercatino settimanale. Coloro che vorranno effettuare un tampone rapido dovranno prenotarsi all’indirizzo

https://www.izssicilia.it/tamponi e cliccare sul pulsante “prenota tampone”. Saranno effettuati test rapidi e se dovessero risultare positivi, si procederà con il tampone molecolare per confermare la diagnosi. n ogni caso i cittadini non dovranno sostare nell’area e avranno un unico prelievo nasale. Dopo riceveranno un’email con il risultato del test, tramite la stessa piattaforma informatica utilizzata dalla struttura del commissario Covid.

Vacciniamo i bambini, l’appello di Costa

“Abbiamo accolto l’iniziativa con favore – dice il commissario per l’emergenza Covid di Palermo -. Procediamo a pieno ritmo con le vaccinazioni sugli adulti ma soprattutto sulle vaccinazioni pediatriche, circa 700 al giorno. Siamo particolarmente orgogliosi perché riteniamo che le vaccinazioni in questa particolare fascia di età sia fondamentale”.