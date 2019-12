Domani la seduta

Domani è l’ultimo giorno utile per l’approvazione del bilancio consolidato, Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, Forza Italia +Europa ed OSO chiedono la presenza in consiglio comunale dei presidenti delle partecipate, dei revisori dei conti, del ragioniere generale e degli assessori.

“È assolutamente necessaria la presenza di questi uffici, considerato che questo bilancio presenta un disallineamento di 10 milioni e mezzo di euro, 9 milioni in più rispetto l’anno scorso – sottolineano -. Il Comune rischia grosso con questi numeri, motivo per cui è necessaria la presenza degli uffici per avere dei chiarimenti. Un disallineamento di 10 milioni e mezzo di euro, non è cosa da poco. Appare pertanto necessario approfondire al fine di avere piena coscienza di ciò che si nasconde tra le pieghe di un documento finanziario così complesso.

Tra l’altro circa due settimane fa le minoranze avevano già chiesto il prelievo della proposta di delibera del bilancio consolidato ma in quella occasione la maggioranza è uscita dall’aula . Abbiamo altresì chiesto al presidente Orlando di convocare gli uffici domani, considerato che a rischio la stabilizzazione di un centinaio di precari, qualora non venisse approvato il bilancio entro fine anno”.

Per le minoranze, domani è assolutamente necessario votare l’atto di indirizzo di Giunta della ZTL. “Quello della ZTL è un problema che riguarda la città e i palermitani, motivo per cui chiediamo prioritariamente di discuterne in consiglio prima che si chiuda l’anno – continuano -. Considerato che da giorno 10 gennaio entrerà in vigore la ZTL notturna. Facciamo quindi appello alla maturità dell’amministrazione comunale e della maggioranza affinché si porti in aula il consolidato con coscienza e non ci siano ripercussioni negative per Palermo e i lavoratori.

Preoccupati i sindacati: “Lo stallo del coniglio comunale di Palermo, che neanche oggi ha discusso il bilancio consolidato, rischia di avere un’unica conseguenza: non consentire la stabilizzazione di 144 lavoratori precari che pagheranno a caro prezzo le beghe politiche che impantanano Sala delle Lapidi”. Lo dicono Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, dopo che il consiglio comunale di Palermo questa mattina ha rinviato a domani la seduta.

“La maggioranza è spaccata e le opposizioni sono sull’Aventino per la Ztl – continuano Badaglicca e Scaglione – con l’unico risultato che si rischiano le stabilizzazioni che, lo ricordiamo, vanno espletate entro domani. Da giorni chiediamo un atto di responsabilità a tutte le forze politiche e per questo avevamo chiesto di approvare in anticipo la manovra, visto che poi ci sono i tempi tecnici degli uffici per la redazione e la firma dei contratti. Si gioca con la vita dei lavoratori, chiediamo l’immediato intervento del sindaco”.