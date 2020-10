Dopo il contagio avvenuto nei giorni scorsi in una scuola di Vittoria, con la positività di 5 studenti, il Covid19 ha bussato alle porte dell’istituto comprensivo Colonna. La dirigente scolastica, con un provvedimento, ha disposto la chiusura della scuola a partire da domani per gli interventi di sanificazione dei locali.

Il contagio avrebbe interessato una sezione delle secondi classi e sono in corso gli accertamenti da parte dell’azienda sanitaria di Ragusa per ricostruire la rete dei contatti.

Più in generale, la situazione in Sicilia è migliorata rispetto a ieri.

Cresce meno rispetto agli ultimi giorni il contagio da covid19 in Sicilia. Sono 85 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 182). Salgono così a 3.247 gli attuali positivi e passano a 353 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 24 si trovano in terapia intensiva, ben 4 in più di ieri mentre diventano 324 i ricoveri in regime ordinario; 2.894 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 3.498 come sempre la domenica.

In merito alla situazione nelle scuole siciliane, uno studente del liceo Garibaldi di Palermo è risultato positivo al Covid19 e per due giorni, lunedì e martedì, si tornerà alla didattica a distanza.

Due giorni per consentire di effettuare la sanificazione dei locali “nella sede centrale, via Canonico Rotolo e quelli della succursale di via Arimondi – come si legge nel sito del Liceo – Le attività didattiche proseguiranno da remoto.

Nel Siracusano sono aumentati i contagi ed un nuovo caso si è registrato a Francofonte, come svelato dal sindaco.

Nella vicina Lentini, si sono registrati ieri altri 4 positivi al Covid19 in ospedale come confermato dal sindaco, Saverio Bosco, che, però, usa toni rassicuranti in quanto sono stati eseguiti 250 tamponi, ed a parte quei 4 contagiati, gli altri sono negativi. Il primo cittadino ha invitato alla calma la popolazione.