provvedimento del comune di ragusa

La ripresa, nonostante la fine del lockdown, non c’è stata. Anzi, alcune imprese, nel Ragusano, non ce l’hanno fatta a riaprire ma per quelle che ancora resistono ci sono delle scadenze, tra cui le imposte locali. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha deciso di sforbiciare le tasse.

“Per la Tari abbiamo stabilito l’azzeramento della parte variabile – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – per le categorie produttive colpite dalla crisi, che corrisponde a circa il 40% di riduzione dell’imposta. Abbiamo anche stabilito l’esenzione totale sia per chi ha un isee inferiore a 8.265€, che sale a 20.000€ per le famiglie numerose (almeno 4 figli)”