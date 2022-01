Esito negativo dell'Asp, si sarebbe dovuta correre il 23 gennaio

Troppi contagi Covid19 e la maratona di Ragusa prevista per il 23 gennaio non sarà disputata. Il sindaco del capoluogo ibleo Giuseppe Cassì ha disposto l’annullamento della kermesse podistica giunta alla XVIII edizione.

Il Comune aveva chiesto un parere all’Asp che ha risposto negativamente, chiedendo, alla luce della congiuntura epidemiologica, di fermare la manifestazione.

La messaggio del comitato organizzatore

Questo, invece, il messaggio degli organizzatori della gara. Si parla anche di rimborsi agli iscritti. A tal proposito le modalità verranno comunicate prossimamente. “Nonostante l’impegno e la dedizione, la 18ma Maratona di Ragusa è stata annullata. La passione per corsa ci aveva fatto sperare in una giornata di sano sport, ma l’attuale situazione Covid non ci ha permesso di proseguire. Ringraziamo il Comune di Ragusa, gli Sponsor e i Volontari che ci hanno sostenuto fino ad oggi, e soprattutto gli atleti che hanno creduto in noi. Tutti gli iscritti verranno rimborsati secondo regolamento, le modalità vi verranno comunicate al più presto”.

Sono oltre 4.000 i casi di Covid19 nell’isola

Sono 4.037 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 24.549 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.521. Il tasso di positività scende al 16,4% ieri era 17,9%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è l’Emilia Romagna con 11.189 casi, al secondo posto la Lombardia con 9.883 casi, al terzo posto il Piemonte con 9.564 casi, al quarto posto la Campania con 9.370 casi, al quinto la Puglia con 6.652 casi, al sesto il Lazio con 6.447 casi, al settimo il Veneto con 6.381 casi, all’ottavo la Toscana con 5.626 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 176.754 con un aumento di 3.065 casi. I guariti sono 949 mentre le vittime sono 23 e portano il totale dei decessi a 7.938.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.562 ricoverati, con 56 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, 2 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 983 casi, Catania 1.059, Messina 197, Siracusa 589, Trapani 454, Ragusa 281, Caltanissetta 201, Agrigento 189, Enna, 84.