verranno sottoposte a tampone molecolare

Covid19, risultati positivi a Scicli tre alunni e un docente dell’istituto superiore Cataudella

In quarantena cinque classi

Sono 149 le persone in isolamento, a tutti sarà effettuato il tampone molecolare

Sono state messe in quarantena cinque classi dell’Istituto di istruzione superiore Cataudella di Scicli – due del plesso Tecnico economico e tre di quello Tecnico agrario – dopo che tre alunni e un docente sono risultati positivi al Covid-19.

149 persone in isolamento

Le persone in isolamento sono complessivamente 149: 124 studenti, 21 docenti e quattro del personale Ata. A tutti sara’ effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Le classi faranno soltanto didattica a distanza.

Quarantena per alunni e personale anche a Donnalucata

In quarantena anche gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata dell’Istituto Comprensivo ‘E. Vittorini’. Anche per loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena.

A Scicli il caso dei ‘furbetti’ del vaccino

A metà gennaio la cittadina del Ragusano era stata travolta dalle polemiche sui ‘furbetti’ del vaccino, convocati con il passaparola, che sono stati tra i beneficiari dei vaccini somministrati senza averne diritto. Nella lista di chi ha scavalcato la fila, come emerso nell’indagine dei carabinieri del Nas, ci sono almeno 4 ex sindaci del Ragusano, uno ancora in carica. Ed ancora, parenti di alcuni dirigenti amministrativi dell’Asp di Ragusa. Ma l’Azienda sanitaria, quando era scoppiato il caso, aveva spiegato che “le persone che hanno avuto il vaccino l’hanno fatto per contribuire a utilizzare al più presto le fiale scongelate, che altrimenti sarebbero andate perse, perché alcune persone in lista non si erano presentate”, aveva detto il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò.

Contagio in risalita in Sicilia

Secondo gli ultimi dati disponibili relativi a ieri – il bollettino viene diffuso ogni giorno nel pomeriggio – sono 613 i nuovi positivi covid19 che si registrano in Sicilia con 25.187 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,4%.

Le vittime, i guariti e gli attuali positivi

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.075. Gli attualmente positivi sono 27.026 ovvero 664 casi in meno rispetto al giorno precedente. I guariti sono 1262.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 930, 16 in meno rispetto al giorno precedente ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 131, ovvero 1 in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 214 casi, Catania 99, Siracusa 75, Messina 69, Agrigento 64, Ragusa 41, Caltanissetta 27, Enna 12, Trapani 12.