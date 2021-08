Ispezione dei Nas negli uffici dell’Asp di Ragusa

Al centro della vicenda la morte di paziente

La vittima è deceduta all’ospedale di Ragusa

Si è ammalato di Covid19

I carabinieri del Nas si sono presentati negli uffici dell’Asp di Ragusa per una ispezione relativa ad vicenda di un paziente deceduto all’ospedale di Ragusa dopo aver contratto il Covid19. “I carabinieri – spiega il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquo’ a BlogSicilia – sono venuti per l’acquisizione di alcuni dati su una vicenda che non è recente, sulla quale non posso esprimermi perché c’è una indagine in corso”.

Morto dopo aver contratto il virus

Secondo alcune fonti, la vittima, che si trovava ricoverata in una struttura convenzionata, sarebbe stata trasferita successivamente nel nosocomio del capoluogo ibleo, dove è poi deceduta. Una vicenda su cui è stata aperta un’inchiesta ma vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti che, probabilmente, hanno intenzione di ricostruire l’intero percorso clinico del paziente, al fine di verificare le condizioni che lo hanno portato a contrarre il virus.

Covid19 in Sicilia

Sono 848 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.759 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 4,5% ieri era al 5,3%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 15.197 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 578 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.100.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 498 i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 50 i ricoverati, 2 in meno.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 177, Catania 125, Agrigento 80, Caltanissetta 117, Trapani 149, Ragusa 93, Siracusa 55, Enna 45, Messina 7.