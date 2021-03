blitz della polizia ad ispica

Operazione antidroga della polizia ad Ispica, nel Ragusano

Un kg di droga, tra hashish e coca, trovati in una villa

Arrestato un giovane dalla polizia

Gli agenti del commissariato di polizia di Modica hanno arrestato un 27enne di Ispica per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. In una villa, situata nel territorio di Ispica, gli investigatori hanno rinvenuto un chilo e 300 grammi di hashish ed oltre 50 grammi di cocaina in ottimo stato di purezza, parte della quale aveva con se.

Denaro sequestrato

Nel corso della perquisizione, il giovane, A.F, è stato trovato in possesso di una grossa somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta il presunto provento della vendita di droga ma in quella villa la polizia ha portato via alcuni bilancini di precisione ed un revolver caricato a salve, privo del tappo rosso. L’uomo, come disposto dalla Procura di Ragusa, è finito ai domiciliari.

Stroncato il mercato

“L’arresto operato dalla Polizia di Stato ha evitato l’immissione nel mercato degli assuntori di svariate dosi di hashish e cocaina che avrebbero fruttato allo spacciatore un ingente illecito guadagno” fanno sapere dal palazzo della Questura di Ragusa.

Blitz nel Siracusano

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Giuseppe Scuderi, 29 anni, originario di Catania ma residente a Floridia, nel Siracusano. Il giovane, con precedenti penali, è finito ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa.

Il supermercato della droga

Il blitz dei militari è scattato nell’abitazione dell’indagato che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe trasformato la casa in un supermercato della droga. Nel corso della perquisizione, i carabinieri della tenenza di Floridia hanno sequestrato circa 40 grammi di cocaina nascosti in due ovetti di plastica, di quelli usati per le sorprese delle uova di cioccolato e circa 40 grammi di marijuana, rinvenuti in uno scaffale della cucina, e un panetto intero di hashish del peso di circa 100 grammi, rinvenuto in uno zaino dentro uno sgabuzzino del sottoscala.