si è alzata una colonna di fumo nella zona di acate

Un vasto incendio è scoppiato a Marina di Acate, nel Ragusano. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero originate da un deposito di materiale plastico: una vasta nube nera si è alzata in cielo ed è stata avvistata a chilometri di distanza.

L’intervento dei soccorsi

Tante le richieste di intervento da parte dei passanti che hanno inondato di chiamato il centralino dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le indagini

Sono state avviate le indagini per svelare le origini del rogo, se, insomma, è di matrice dolosa o si tratta di un incidente. Le forze dell’ordine sono al lavoro, solo quando l’incendio sarà domato sarà possibile avere delle prime indicazioni sul rogo.

Un incendio analogo nel Siracusano

Un incendio analogo si è verificato il mese scorso nell’area del deposito contenente plastica della Ecomac, l’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti nel Siracusano.

Tragedia nel Palermitano

E’ morto travolto da un incendio che lui stesso aveva appiccato per disfarsi degli sfalci di potatura della sua abitazione. Tragedia nel Termitano, ed esattamente a Cerda, dove un uomo di 78 anni, Nunzio Noto, ha perso la vita ieri mattina anche se soltanto adesso la notizia è stata diffusa. L’anziano, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni dovute al fuoco ed ha finito per essere investito dal rogo.

Inutili i soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi ma oramai per il 78enne non c’era più nulla da fare. Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un’indagine sull’episodio.

Qualche giorno fa altra tragedia nel Messinese

La Sicilia è stata colpita appena qualche giorno fa da un’altra simile tragedia. A Torrenova, in provincia di Messina, un uomo di 58 anni è morto a causa di un incendio che si è sprigionato in un deposito nelle adiacenze della propria abitazione. La vittima si chiamava Bruno Barbagiovanni, carabiniere in pensione, originario di Tortorici, nel Messinese.

Foto e video forniti da Franco Assenza