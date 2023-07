A perdere la vita un uomo di 38 anni

Muore sul colpo un uomo di 38 anni dopo essere stato falciato da un’auto. E’ accaduto la notte scorsa a Marina di Ragusa. La vittima è Samuele Giudice, 38 anni. Un triste e tragico destino il suo. E’ infatti lo zio dei cuginetti di Vittoria uccisi 4 anni fa dopo essere stati travolti da un Suv. E proprio ieri ricorreva l’anniversario di quel terribile incidente.

Soccorsi immediati ma inutili

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il 38enne è stato subito soccorso ma per lui non c’era più nulla da fare. E’ stato troppo violento l’impatto con l’auto, una Bmw. Samuele Giudice è stato sbalzato a diverse decine di metri dal luogo dell’impatto. Le gravissime lesioni interne non gli hanno dato scampo. Si sta ancora ricostruendo la dinamica dei fatti.

La tragica coincidenza

La vittima era lo zio dei due cuginetti di Vittoria morti tragicamente nel 2019. Un Suv travolse i due bambini che erano seduti sullo scalino di una casa nei pressi di un’abitazione. Uno dei due, Alessio D’Antonio, morì subito. Il cuginetto, Simone D’Antonio, sopravvisse per tre giorni e morì il 14 luglio in ospedale a Catania.

Una lunga scia di tragici incidenti

Questo 2023 è caratterizzato in Sicilia da una catena infinita di incidenti, molti purtroppo anche con tragici epiloghi. Nello scorso fine settimana altri due i morti. La provincia Trapanese piange l’ennesima vittima della strada, conseguenza di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla A29. A perdere la vita Cosimo Accardi, 46 anni, alcamese, commerciante. Gestiva con la famiglia una rivendita e officina di biciclette. Con la sua auto è andato fuori strada e ha sbattuto con violenza contro il guardrail. Un altro sinistro si era verificato poche ore prima, a perdere la vita Giuseppe Angileri, 18 anni di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada e con l’auto si è schiantato contro un muretto. Inutili i soccorsi, l’ambulanza quando è giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Con lui sul sedile passeggero una ragazza di 17 anni rimasta ferita e trasportata in ospedale

