sulla modica-scicli

Un furgone si è ribaltato dopo uno scontro con un Suv avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 12,30 sulla Provinciale 42, tra Modica e Scicli, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, durante la fase del sorpasso i due mezzi si sarebbero toccati e dopo l’impatto il furgone si è capovolto. Immediati i soccorsi nei confronti del conducente del veicolo, che è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica.

Donna morta sulla Provinciale 40

Circa una settimana fa, invece, sulla Provinciale 40 tra Scicli e Sampieri, nel Ragusano è morta donna, Cristina Donzella, che era a bordo di una macchina, un Ford Fiesta, alla cui guida c’era un 22enne che ha riportato delle contusioni.

Morta dopo arrivo in ospedale

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo, per cause ancora da accertare. Si tratterebbe di un incidente autonomo ma serviranno altri accertamenti prima di comprendere cosa è accaduto. La donna è stata caricata su un’ambulanza ma è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Modica.

Trattore contro auto a Siracusa

Incidente stradale, nella serata di ieri, in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, tra un trattore ed una macchina. Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi, i conducenti ed i passeggeri, hanno riportato solo delle piccole contusioni e molto spavento.

Traffico in tilt

Lo scontro, però, ha creato delle code lunghissime lungo la via del mare, che lega la città alle zone balneari. Gli agenti della Polizia municipale hanno compiuto i rilievi per determinare le cause dell’incidente ma queste operazioni hanno naturalmente creato dei rallentamenti sia in entrata che in uscita dalla città.

Tragico tamponamento nel Messinese

Una donna di 83 anni che viaggiava a bordo di un’autovettura è morta stamani in un tamponamento all’ingresso della galleria Telegrafo sulla tangenziale di Messina. Il tamponamento ha riguardato tre mezzi.

L’anziana era uno dei passeggeri delle macchine coinvolte. È stata trasportata al Policlinico dove però è morta subito dopo l’arrivo. Ancora in questo momento rallentamenti sono registrati lungo la tangenziale.

