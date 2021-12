sulla pozzallo-modica

E’ morto, a seguito di un incidente stradale sulla Modica-Pozzallo, nel Ragusano, il conducente di un Tir coinvolto in uno scontro con un altro camion ed una macchina. Secondo le prime informazioni, sarebbero gravi le condizioni dell’altro camionista e della persona alla guida della macchina.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre i mezzi sono stati posti sotto sequestro per consentire agli inquirenti di determinare le cause e le responsabilità in questa drammatica carambola.

Strada bloccata

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno scatenato l’incidente, fatto sta che i due camion si sono scontrati, bloccando di fatto la strada e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le vittime dagli abitacoli, trasformatisi in vere e proprie trappole.

L’intervento dell’elisoccorso

Si è compreso subito che le condizione del conducente di uno dei due camion erano disperate. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in uno degli ospedali di Catania, maggiormente attrezzato per persone che rimangono vittime di incidenti.

Il suo cuore ha poi cessato di battere, a nulla sono serviti i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. I magistrati della Procura dovranno decidere se procedere con l’autopsia sulla salma, qualora vi fossero altri dubbi, o se, invece, restituire il cadavere alla famiglia per la celebrazione del rito funebre.

Le testimonianze

Nel corso della mattinata, le forze dell’ordine hanno sentito dei testimoni, quelli che hanno dato immediatamente l’allarme oltre a prestare le prime cure alle vittime. In quel groviglio di lamiere, si celano le cause dell’incidente ma servirà dell’altro tempo agli inquirenti prima di venirne a capo. Da capire se qualcuno di loro, fosse stremato dalla stanchezza, recenti indagini hanno testimoniato che ci sono conducenti di Tir capaci di restare al volante per parecchie ore, oltre i limiti previsti dalla legge.