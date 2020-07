La vicenda

Gli agenti della Polizia locale di Modica, al termine degli accertamenti, sono riusciti ad individuare due clienti della prostituta peruviana trovata positiva al Covid19. Uno di loro, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe risultato negativo al test, l’altro, invece, è in isolamento nella sua abitazione in attesa di essere sottoposto ai tamponi così come prevedono i protocolli sanitari. Ma gli investigatori stanno provando a rintracciare le altre persone, circa venti, che hanno avuto rapporti sessuali con la escort, poi risultata positiva quando ormai si trovava a Foligno, dopo un viaggio a bordo di un autobus.

“Stiamo cercando – dice il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – di individuare le altre persone che hanno avuto incontri con la donna, basta recarsi in un laboratorio di analisi privato per il test e verificare la positività al Covid19. Occorre essere responsabili, per questo – dice ancora il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – cerchiamo la collaborazione dei residenti della zona, la cui testimonianza potrebbe essere utile nel circoscrivere i contatti”.

Frattanto, sette persone, tra cui cinque componenti di una famiglia di Misterbianco (Catania) ed alcuni loro amici, sono risultate positive al test per il Covid-19.

Lo rende noto l’Asp di Catania, aggiungendo che uno di essi è stato ricoverato e che gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto asintomatica.

Risultano invece guariti due pazienti di un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, sempre nel Catanese: una coppia di lombardi che era finita al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con sintomi lievi.

Intanto sabato è arrivata notizia di tre nuovi casi di Coronavirus a Messina all’Ortopedico di Ganzirri. Le tre persone sono state isolate e portate al Centro Covid del Policlinico della città dello Stretto. Uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola ed al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.