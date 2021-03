un arresto a vittoria

Operazione antidroga dei carabinieri a Vittoria dove è stato arrestato un operaio

L’uomo, 38 anni, nascondeva nella sua abitazione delle dosi di cocaina

Nella sua casa, i militari hanno rinvenuto soldi ed un bilancino di precisione

I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato un 38enne, Adriano Dinicola, operaio, con precedenti penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dai magistrati della Procura di Ragusa, l’uomo si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini

In particolare, dopo numerosi appostamenti svolti in prossimità dell’abitazione del trentottenne, che si trova nel centro cittadino di Vittoria, i militari della Stazione di Scoglitti, insieme al Nucleo operativo e radiomobile, hanno deciso di eseguire compiere una perquisizione, sorprendendo il giovane pusher mentre usciva di casa.

La droga

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto, in un marsupio, tre contenitori in plastica contenenti 45,37 grammi di cocaina e un involucro di carta in cui c’era mezzo grammo di coca non confezionata. Inoltre, le forze dell’ordine hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e la somma contante di oltre 1000 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, sequestrato dai carabinieri, sarà trasferito nei laboratori per testarne il principio attivo.

Blitz nel Palermitano

I carabinieri hanno arrestato due persone e sequestrato due chili e mezzo di droga. A Monreale (Pa) un pensionato di 62 anni S.A. palermitano è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio.

Cane antidroga

Grazie al cane antidroga Ron i militari trovato un chilo e 650 grammi di hashish, suddiviso e 35 grammi di marijuana già divisa in dosi. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche 500 euro in banconote e il materiale per il confezionamento.

Migrante con erba

A San Giuseppe Jato nel corso di un controllo stradale un ivoriano di 19 anni è stato invece sorpreso in possesso di 20 grammi di marijuana già frazionata in dosi.