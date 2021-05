Si ubriaca, aggredisce prima i familiari e poi i poliziotti, arrestato

Redazione di

10/05/2021

La polizia ha arrestato a Vittoria un giovane di 27 anni Era ubriaco ed aveva aggredito i familiari Si è scagliato contro i poliziotti E’ stato condotto in carcere Gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria hanno arrestato un giovane di 27 anni, originario della Romania, residente a Vittoria, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La lite in casa Sono state alcune segnalazioni, giunte alla sala operativa della polizia, a fare scattare l’allarme: chi ha chiamato ha raccontato alle forze dell’ordine di una lite familiare dai toni piuttosto accesi all’interno di un appartamento. L’arrivo della polizia Gli agenti si sono presentati nell’abitazione in cui vive il ventisettenne, conosciuto per via dei suoi precedenti penali, e si sono resi conto che era ubriaco, dopo aver bevuto diversi bicchieri di alcolici. Avrebbe aggredito e minacciato i parenti, che avrebbe colpito con il lancio di alcuni oggetti, e, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, avrebbe continuato nel suo atteggiamento violento. Agenti aggrediti Secondo quanto fatto sapere dalla polizia, il ventisettenne avrebbe “iniziato ad inveire e ad opporre resistenza agli Agenti, spintonandoli, veniva immediatamente bloccato dagli operatori e condotto in commissariato dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria” spiegano dalla Questura di Ragusa.

