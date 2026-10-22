Un ragazzo di 16 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre in contrada Mauto, nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa. Il giovane, studente dell’istituto Archimede, viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’automobile condotta da un 27enne. L’impatto ha provocato gravi ferite al minorenne, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Nonostante la tempestiva mobilitazione dei sanitari, il 16enne non è sopravvissuto alle lesioni riportate.

Lo scontro tra la scooter e l’auto

La collisione si è verificata lungo una strada di contrada Mauto, dove il ciclomotore sul quale viaggiava il ragazzo si è scontrato con una Renault guidata da un automobilista di 27 anni, anch’egli residente a Modica. La violenza dell’urto ha causato conseguenze particolarmente gravi per il giovane scooterista. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato accompagnato all’ospedale Maggiore per ricevere le cure necessarie. Le circostanze che hanno determinato lo scontro non sono ancora state chiarite. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

E’ intervenuto l’elisoccorso

Subito dopo l’incidente è scattata la richiesta di soccorso. Sul luogo dello scontro è arrivata un’ambulanza del 118 con un medico a bordo. I sanitari, constatata la gravità delle condizioni del 16enne, hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso per consentirne il trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, struttura specializzata nel trattamento dei traumi più complessi. Le ferite riportate dal ragazzo si sono però rivelate fatali e ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Lo studente giocava nel Real Modica

Giocava nel Real Modica Stefano Gradante, il ragazzo di 16 anni morto oggi in un incidente stradale in moto in contrada Mauto a Modica Alta.

“Ci sono momenti in cui le parole non bastano a esprimere il dolore”, scrive il club. Il Real Modica si è stretto “con profonda commozione alla famiglia del caro Stefano, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Stefano è morto durante il trasporto in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania il giovane 16enne rimasto gravemente ferito nell’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi in zona Mauto, nei pressi della chiesa di San Massimiliano Kolbe. Stefano era studente dell’Archimede di Modica, originario di Noto e abitante nella via Loreto, a Modica Alta. Il ragazzo era alla guida del suo scooter che si è scontrato con un’auto con al volante un 27enne modicano.

Quest’ultimo è rimasto ferito in maniera non grave e si trova ricoverato all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Per il centauro, invece, inutili sono state le prime cure prestate dal personale del 118. Troppo gravi i traumi riportati dal ragazzo nell’impatto con la vettura. Sul luogo dell’incidente, insieme alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.