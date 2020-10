in prossimità dell'incrocio con la ex Statale 115

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in prossimità dell’incrocio con la ex Statale 115, a Vittoria. Sono due le auto coinvolte, tra cui una Fiat Punto, che è stata sventrata dall’altro mezzo nella parte posteriore. L’impatto è stato piuttosto violento, sono subito arrivati i primi soccorritori per prestare le prime cure ai feriti prima del loro trasferimento al Pronto soccorso per gli accertamenti.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale di Vittoria che hanno compiuto i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dello scontro, capace di provocare dei disagi alla circolazione. La situazione è tornata alla normalità poco dopo la conclusione delle verifiche dei vigili urbani, che, durante i sopralluoghi, hanno sentito alcuni testimoni, i primi ad accorgersi dell’impatto tra i due mezzi. Nelle prossime ore saranno ascoltati gli altri conducenti ma dalla posizione dei veicoli sembra che gli inquirenti abbiano le idee abbastanza chiare.

Ben più drammatico l’incidente avvenuto sulla A19 Palermo-Catania. A perdere la vita è stato un 60enne palermitano nel corso di uno schianto tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini, in direzione Catania, all’altezza di Centuripe nell’ennese. La vittima è Stefano Cardella, un parente del cantante neomelodico Daniele De Martino, che si trovava a bordo della Porsche Cayenne coinvolta nell’incidente.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 18. L’auto, una Porsche Cayenne, su cui la vittima viaggiava assieme ad un altro uomo, è stata travolta da un Ford Transit, il cui autista, un extracomunitario di 25 anni è stato trasferito, in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il passeggero della Porsche, il cantante palermitano De Martino, è stato trasportato al Policlinico di Catania. Le sue condizioni di salute sono buone. La notizia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook del neomelodico in cui è stato assicurato che De Martino sta bene.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA