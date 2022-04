Tragedia della strada, l’ennesima, nella notte in Sicilia. E’ un fine settimana di drammi quello del 25 aprile nell’isola.

Incidente mortale nella notte

Un nuovo incidente mortale si è registrato nella notte, intorno alle 24 di sabato 23 aprile, lungo la Strada Provinciale 5, nel Ragusano, nel tratto tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. A perdere la vita un giovane di 24 anni.







La vittima residente a Chiaramonte Gulfi

Il giovane, che risiedeva a Chiaramonte Gulfi, era alla guida di una Ford Focus che viaggiava in direzione Vittoria-Chiaramonte. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro. La vittima era di nazionalità romena ma da tempo residente in Sicilia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi.

Altri incidenti ieri nella stessa provincia

Si tratta del terzo grave incidente stradale in poche ore in provincia di Ragusa.

E’ in gravi condizioni un motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Donnalucata-Scicli, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, per cause sa accertare, è finito a terra dopo un impatto con una macchina.

Ferito trasportato in elisoccorso

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni passanti, gli stessi che hanno chiesto l’intervento del 118: il personale medico si è reso conto delle condizioni della vittima, trasferita in elisoccorso in un ospedale. E’ stata avviata un’indagine per comprendere le responsabilità in questo ennesimo incidente nel Ragusano.

Ferito motociclista a Ragusa

Nelle ore scorse, a Ragusa, un motociclista è rimasto coinvolto nello scontro tra il suo mezzo ed una macchina.

In ospedale

Il ferito, dopo l’impatto, è stato soccorso prima dai testimoni che hanno chiesto l’intervento del 118: il personale medico gli ha prestato le prime cure per poi trasferirlo in ospedale dove sarebbe in prognosi riservata.

Le indagini

Sulle cause dell’incidente, ci sono le indagini delle forze dell’ordine ma è probabile che tra le ragioni ci sarebbe la velocità, a giudicare dalle condizioni di entrambi i mezzi.

Ieri altro scontro mortale in autostrada nel Palermitano

Alba di sangue anche ieri sulle autostrade palermitane: muore una giovane, Noemi Ficara, 25 anni di Termini Imerese, mentre la cugina che era accanto a lei di 17 anni, anche lei termitana, è in gravi condizioni. Un’auto con a bordo le due ragazze si è violentemente schiantata contro il guardrail, cappottando più volte. Nulla da fare per una delle due che è morta sul colpo mentre l’altra passeggera è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo

foto Franco Assenza