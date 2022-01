le proteste degli utenti

Code e caos anche all’Hub di Vittoria dove sono somministrati i vaccini anti Covid19. Tanti gli utenti che sono rimasti in fila per ore in attesa della somministrazione del farmaco.

“Siamo ammassati – racconta un testimone – e come ormai sappiamo dallo scoppio della pandemia, gli assembramenti sono tra i veicoli principali della diffusione del Covid19. Registriamo una organizzazione deficitaria, occorre che si cambi passo”.

“Qui ammassati, ai bar con le limitazioni”

Un altro utente si lascia a delle considerazioni personali. “L’aspetto curioso è che qui – dice il testimone – siamo ammassati mentre nei locali, come i bar, ad esempio, vige il contingentamento”.

Caos anche a Siracusa

Le code all’Hub di Siracusa sembrano non finire mai. Anche questa mattina, davanti alla sede del centro di vaccinazione, in via Nino Bixio, si sono formate delle lunghissime file di utenti in attesa della dose. Ci sono anche i bambini, l’Asp, da qualche settimana, ha, infatti, previsto pure per piccoli la stessa sede che per gli adulti.

Code e proteste

Tante le proteste, soprattutto per l’organizzazione, in effetti qualche utente, seppur senza prenotazione, si è presentato all’Hub, mischiandosi ad altri. Ma c’è dell’altro, perché nella struttura si sono recati utenti che hanno una prenotazione per la tarda mattinata ma hanno messo piede alle 8. Da qui, il caos e le proteste ma soprattutto il pericolo di assembramenti e la relativa diffusione del contagio.

Vaccini all’Hub di Augusta

Oltre cinquecento vaccini anticovid sono stati eseguiti nella prima giornata di apertura del nuovo Hub nella struttura del CRDD della Marina Militare di Augusta all’interno dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo.

Vaccini per bambini

E’ stata anche allestito un percorso per la somministrazione dei vaccini ai bambini con la presenza di pediatri e un gruppo di animazione di clownterapia.

Gli orari dell’Hub

Il Centro vaccinale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17.30. Per la vaccinazione pediatrica sono stati riservati i pomeriggi di giovedì e venerdì e il sabato mattina