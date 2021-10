Domato un incendio, portate fuori bombole gpl

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel ragusano. I vigili del fuoco hanno evitato il peggio riuscendo a domare un incendio che era scoppiato all’interno di un’abitazione dove vi erano custodite diverse bombole di Gpl. I pompieri hanno anzitutto pensato prima di tutto a mettere in sicurezza le bombole, evitando quindi una possibile esplosione.

Forse un cortocircuito

Ad intervenire la squadra del distaccamento di Vittoria e una squadra della sede centrale. L’allarme era scattato in un immobile di due piani fuori terra in via Pescara. Presumibilmente a causa di una sovratensione, si è determinato l’innesco di un incendio nel locale garage dove vi era una autovettura, un motorino ed alcune bombole di Gpl.

Immobile inagibile, struttura danneggiata

Personale dei vigili del fuoco ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il peggio portando anzitutto al riparo dalle fiamme le bombole di Gpl. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state ultimate in tarda serata. Sul posto personale della polizia municipale di Vittoria. Questa mattina è stato effettuato un nuovo sopralluogo nel luogo dell’incendio alla presenza di personale tecnico del Comune di Vittoria, evidenziando che l’immobile allo stato è da ritenere inagibile.