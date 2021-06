tra augusta e villasmundo

Un giovane fotografato mentre circolava su monopattino su una Statale

E’ accaduto stamane tra Villasmundo ed Augusta

Avvertite le forze dell’ordine

A spasso con il monopattino su una strada statale, quella che lega Villasmundo con Augusta, a ridosso dell’ingresso dell’autostrada Siracusa-Catania. E’ quanto è avvenuto stamane ed a segnalare l’episodio è stato un automobilista che quasi non credeva ai suoi occhi nel vedere quel giovane circolare, come se fosse in città. Sono state avvertite le forze dell’ordine per il grave pericolo.

Dove si può circolare con il monopattino

Nelle aree pedonali, ma solo se la loro circolazione non è esplicitamente vietata, a condizione di non superare la velocità di 6 km/h; sulle strade urbane che hanno il limite di velocità di 50 km/h, ma senza superare la velocità di 25 km/h; sulle strade extraurbane solo su pista ciclabile e senza superare la velocità di 25 km/h. Se la strada non è dotata di pista ciclabile non possono circolare; sulle piste ciclabili, sia in ambito urbano sia extraurbano senza superare la velocità di 25 km/h.

Incidente sulla Siracusa-Catania

Traffico bloccato sull’autostrada Siracusa-Catania nel tratto compreso tra Augusta e Lentini, in direzione Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, un camion mentre era in marcia ha perso parte del carico di pietre, per cui è stato necessario chiudere per sicurezza quella porzione di autostrada.

Pericolo incidenti

Il pericolo che potessero verificarsi degli incidenti era troppo alto e così sono intervenuti i tecnici e gli operai che stanno provvedendo a ripulire il tratto: si sono formati dei lunghi incolonnamenti e con il caldo la situazione non è certamente facile per gli automobilisti.

Morte nel Palermitano

Incidente mortale la scorsa notte a Palermo. Nello scontro avvenuto in via Oreto all’altezza di una pizzeria tra una Fiat 500 e un grosso scooter Yahama TMax è morto un giovane palermitano. Si tratta di Gaetano Lo Verso di 32 anni.