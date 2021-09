indagine dei carabinieri

Scoperta una struttura turistica allacciata abusivamente alla rete elettrica

Denunciato il proprietario dell’albergo

Il blitz è scattato a Cassaro, nella zona montana del Siracusano

Le indagini sono state condotte dai carabinieri

Un’intera struttura turistica comprensiva di camere e ristorante è risultata allacciata abusivamente alla rete

elettrica. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno compiuto un controllo, insieme al personale dell’Enel, in questi locali, situati a Cassaro, Comune montano del Siracusano.

Albergatore denunciato

Il titolare è stato denunciato in Procura per furto aggravato e per lui si aprirà un procedimento giudiziario, mentre sono in corso le verifiche per accertare il danno economico. Le indagini hanno avuto inizio nelle settimane scorse quando i tecnici del colosso energetico hanno iniziato un controllo incrociato sulla struttura.

Bollette irrisorie

Le bollette sarebbe sembrate davvero irrisorie, come se non ci fosse nessuno e così è scattata l’indagine dei militari del comando provinciale di Siracusa che, nelle ore scorse, si sono presentati nella struttura, scoprendo anche che la casa privata era allacciata abusivamente.

Un altro caso nel Siracusano

Nei mesi scorsi, la Guardia di finanza di Siracusa, durante un controllo in uno stabile di edilizia popolare, in via Sant’Alessandra, a Rosolini, hanno scoperto non solo che gli appartamenti erano stato occupati in modo irregolari ma anche che gli “inquilini” si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.

Occupazione abusiva delle case

“Nel corso dell’attività, inoltre, è emerso che 13 dei 18 appartamenti componenti le due palazzine erano stati occupati da persone non in possesso di valido titolo rilasciato da parte dell’IACP di Siracusa, ente gestore delle case popolari” hanno spiegato dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa poco dopo il controllo.

Le villette a Terrasini

Quattro villette erano allacciate abusivamente alle rete elettrica dell’Enel in contrada Paternella a Terrasini nel palermitano. I carabinieri della compagnia di Carini hanno denunciato 13 persone accusate di furto aggravato.