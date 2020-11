Il blitz è scattato nella sua casa, a Siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per spaccio di droga e detenzione illegale di armi Luciano Di Nicola, 61 anni, disoccupato, siracusano, con precedenti penali. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i militari del comando provinciale hanno trovato tra la biancheria una pistola Smith&Wesson calibro 38, scarica, con congegni meccanici perfettamente funzionanti e con matricola abrasa, 67 cartucce calibro 38, 3 cartucce calibro 7,65, 4 dosi di cocaina, del peso complessivo pari a 4,5 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e 210 euro in contanti, frutto della presunta attività di spaccio.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro, in particolare, la droga sarà inviata al Laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti per accertarne la qualità mentre la pistola sarà inviata ai RIS di Messina al fine di tentare di ricostruirne la provenienza.

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno concluso una operazione analoga, arrestando per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina un uomo 32 anni, disoccupato, con precedenti penali. Nella sua abitazione, come sostenuto dalle forze dell’ordine, sono stati trovati 16 grammi di marijuana nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, nella sua disponibilità aveva “pistola giocattolo calibro 8, modificata artigianalmente in modo tale da renderla a tutti gli effetti funzionante come un’arma comune da sparo, ed infatti completa di 1 proiettile” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il blitz nell’appartamento del trentaduenne è scattato dopo giorni di appostamento da parte dei carabinieri che avevano avuto precise informazioni su quanto l’indagato nascondeva in casa.