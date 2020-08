Sono ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo, hanno tratto in arresto 3 siracusani Salvatrice De Simone, 43 anni, Mirko Giardina, 23 anni, e J.D.S., 20 anni, accusati del furto di alcuni capi di abbigliamento da un negozio di un centro commerciale in contrada Spalla, tra Siracusa, Priolo e Melilli.

Secondo quanto emerso nella ricostruzione del comando provinciale dei militari, gli indagati, durante l’orario di apertura dell’attività commerciale, dopo aver asportato i congegni antitaccheggio avrebbero trafugato dagli scaffali la merce per un valore di circa 200 euro. La refurtiva sarebbe stata nascosta nelle loro borse ed a quel punto avrebbero tentato di allontanarsi. I tre, però, non hanno fatto molta strada, infatti sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, avvertiti allertati dal personale del negozio.

I presunti ladri sono stati accompagnati in caserma e dichiarati in stato di arresto: come disposto dalla Procura di Siracusa sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida delle misure cautelari. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al gestore del negozio di abbigliamento.