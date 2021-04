per il quinto anno consecutivo

Bandiera verde per il litorale di Noto

Rientra nel riconoscimento la Riserva di Vendicari

L’ingresso nell’Oasi è a pagamento

Attorno a Vendicari ci sono decine di parcheggiatori abusivi

Per il quinto anno consecutivo sul litorale di Noto sventolerà la Bandiera Verde, il vessillo per le spiagge ritenute adatte ai bambini. Anche quest’anno, infatti, Noto potrà fregiarsi dell’importante e prestigioso riconoscimento assegnato da oltre 2mila pediatri italiani, coordinati da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria alla Libera Università Ludes di Malta.

Spiaggia per bambini

“La Bandiera Verde viene assegnata – spiegano dal Comune di Noto – a quelle spiagge ritenute con accesso facile, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, con la presenza di bambini e scialuppe di salvataggio e che offrono spazi per l’allattamento o il cambio dei pannolini. Tra queste rientra quella di Vendicari, riconosciuta “spiaggia amica dei bambini”. La cerimonia di consegna è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, in Abruzzo”.

Il sindaco di Noto

“Manteniamo il prestigioso riconoscimento – commenta il sindaco Bonfanti – nonostante i sempre più rigorosi criteri di selezione e verifica annuale. Non possiamo che esserne contenti e mantenere alta la nostra attenzione”.

Vendicari a pagamento

Sarà pure una spiaggia a misura di bambino ma Vendicari dallo scorso anno è a pagamento con un ingresso di 3,50.

Parcheggio abusivo

Ma i bagnanti non pagheranno solo il ticket di ingresso per accedere al mare perché da anni attorno alla riserva di Vendicari ci sono aree parcheggio, gestite da privati. Alcuni dei quali, peraltro, non rilasciano nulla, né uno scontrino né una ricevuta. Basta fare un salto alla cosiddetta IX strada, nella zona di San Lorenzo, ma situazioni analoghe si rintracciano in varie zone del litorale del Siracusano, tra cui nell’area compresa tra Pachino e Portopalo. Parcheggiatori abusivi che raccolgono migliaia di euro alla luce del sole, senza grandi controlli.