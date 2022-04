per un posto da addetto stampa

La sezione siracusana dell’Assostampa, il sindacato dei giornalisti, ed il gruppo di specializzazione del Gus, gruppo uffici stampa, contesta la decisione del Cumo, Consorzio universitario mediterraneo orientale, in merito ad avviso pubblico per la ricerca di un addetto stampa.

Pec per chiarimenti sul bando

Il 14 aprile, il sindacato ha inviato una Pec al presidente del Consiglio di amministrazione, Rosario Pignatello, e al sindaco di Noto, Corrado Figura, nella sua qualità di presidente dell’Assemblea, per alcuni chiarimenti relativi ai parametri usati per la scelta ma dopo “il silenzio dei vertici del Cumo chiediamo il ritiro in autotutela dell’atto pubblicato” spiegano Prospero Dente, segretario provinciale di Assostampa Siracusa, e Vito Orlando, presidente regionale del Gus.

“Non applicata la legge 150”

“Il Cumo intende conferire un incarico libero professionale in modo irrituale – hanno sottolineato Dente e Orlando – Si vuole cercare una figura di addetto stampa richiamando un Decreto legislativo del 2001. Il Consorzio universitario è, invece, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avendo tra gli otto soci ben cinque sindaci della provincia e un presidente del Cda nominato dalla Regione Siciliana”.

“Per tutte le attività di informazione e comunicazione, quindi, – si legge nella nota inviata da Assostampa e GUS – va applicata la legge 150 del 2000, così come recepita dalla Regione Siciliana con l’articolo 127 della Legge regionale 2 del 2002. Pertanto, per la figura di Addetto stampa, serve una procedura ad evidenza pubblica e non una comparazione di curricula; l’unico requisito, secondo legge, è l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Eventuali altri requisiti vanno valutati esclusivamente come titoli”.

Appello ai sindaci

“Ci rivolgiamo quindi ai sindaci di Avola, Pachino, Rosolini e Capo Passero, oltre che alla Diocesi di Noto, tutti soci del Consorzio universitario, insieme ad un importante istituto di credito, affinché l’avviso venga immediatamente ritirato in autotutela per rimodularlo secondo i criteri di legge in vigore” concludono Assostampa Siracua e Gus.

Il sindaco di Noto

Assostampa fa sapere che il sindaco di Noto, Corrado Figura ha chiesto chiarimenti al Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio universitario.