critiche al tavolo siracusano

Nasce un’asse politica nel Centrodestra siracusano, composta dagli ex deputati regionali, Mario Bonomo, Giovanni Cafeo, Enzo Vinciullo e dall’ex assessore regionale Edy Bandiera.

Il documento politico

I 4 esponenti politici, dopo un incontro avvenuto nella giornata di ieri, hanno stilato un documento politico che, sostanzialmente, critica il metodo con cui sono stati organizzati, fino ad ora, gli incontri delle forze del Centrodestra. Vertici che, fino a questo momento, non hanno portato all’individuazione di un candidato sindaco, se non ad un’ipotesi, quella dell’ex presidente dell’Ias, Peppe Assenza, sostenuta solo da FdI, un pezzo di Forza Italia, quello legato all’ex ministro Prestigiacomo e dal deputato regionale del Mpa, Peppe Carta.

Tavolo siracusano affossato

“Siracusa esige un’amministrazione capace, affidabile, inclusiva, intellettualmente onestà, ed il centrodestra non può restare bloccato in pratiche scarsamente comprensibili dall’elettorato”.

“Riconoscendoci nei governi Meloni e Schifani, vista la scarsa residualità di tempo che ci separa del termine per la presentazione delle liste, non condividendo il metodo di lavoro fin qui svolto dal tavolo “siracusano”, confidiamo che lo stesso riesca in tempi brevi ad elaborare una proposta all’altezza delle aspettative della città” spiegano nel documento Bonomo, Bandiera, Cafeo e Vinciullo.

“Via i nostri nomi dal tavolo”

I 4 esponenti politici siracusani chiedono di iniziare a discutere con nuove basi e per farlo hanno deciso di sfilare “i nostri nomi dalla valutazione del tavolo”. Insomma, sostengono di fare un passo indietro nell’ottica della scelta del candidato sindaco di Siracusa ma al tempo stesso rivendicano la loro forza elettorale emersa nelle elezioni regionali del 25 settembre.

Il messaggio agli alleati

“Valutazione, tra l’altro, già recentemente – dicono i 4 – depositata nelle urne dai siracusani con un patrimonio di voti tutt’altro che marginale, nell’attesa che si riesca a sintetizzare una valida proposta che possa far procedere speditamente il Centrodestra siracusano nel vivo della campagna elettorale per le imminenti elezioni amministrative. Sarà infine nostra cura valutare se la proposta che uscirà dal tavolo sia all’altezza delle esigenze della nostra città”