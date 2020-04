Indagine dei carabinieri

I carabinieri di Augusta hanno arrestato per spaccio di droga due fratelli Antonio e Giovanni Rametta, entrambi di Francofonte, trovati in possesso di 100 grammi di cocaina. La droga, secondo la ricostruzione dei militari, l’avevano con se mentre si trovavano a bordo della loro auto, fermata per un controllo. Come disposto dalla Procura di Siracusa, i presunti spacciatori sono stati posti ai domiciliari. Ad Augusta, è stato sanzionato il proprietario di un panificio poiché l’attività è stata trovata aperta nei festivi. I carabinieri hanno chiuso il negozio e, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato alla Prefettura di Siracusa la proposta di sospensione dell’attività commerciale. Inoltre, una donna è stata sanzionata perché sorpresa a svolgere attività fisica in zona distante diversi chilometri dalla sua abitazione.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Siracusa sono stati sorpresi e sanzionati – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – tre uomini mentre si aggiravano nelle vie della località balneare dell’Arenella; a Pachino, è stato sanzionato un soggetto, proveniente dalla provincia di Ragusa: al controllo ha dichiarato di trovarsi in quel comune per acquistare delle uova; a Portopalo di Capo Passero un uomo è stato sanzionato perché, sorpreso in circolazione, ha dichiarato di essere andato a pranzo a casa di un amico; un altro invece ha riferito di essere uscito per aiutare un conoscente a riparare un danno meccanico della sua autovettura;a Buscemi, un giovane è stato sanzionato perché sorpreso a circolare in sella alla sua bicicletta, lontano dalla sua abitazione; aRosolini, un soggetto è stato sanzionato perché, all’atto del controllo, ha riferito di essere alla ricerca di una macelleria: una giustificazione non credibile, in quanto il negozio non poteva essere aperto in giornata festiva; a Villasmundo due soggetti non conviventi sono stati sanzionati perché a bordo di un’autovettura e fuori dal comune di residenza si stavano recando ad acquistare dei volatili”