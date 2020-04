La bufera sull'Umberto I

Il contagio all’ospedale di Siracusa rischia di sbarcare anche in area delicata, quella del Gruppo parto, dove lavorano moglie e marito, le infermiera, lui Oss, rientrati in servizio dopo febbre alta e tosse senza aver effettuato i tamponi, come denunciato dai sindacati, i quali hanno aggiornato i dati sugli operatori sanitari che hanno contratto il Covid-19.

“Cinque positivi in Medicina, sei tra infermieri e operatori socio-sanitari in malattia con sintomi evidenti e con relativi tamponi non ancora processati. In Ostetricia e Ginecologia due infermiere con sintomatologia eclatante con febbre alta, 39, tosse e nessun tampone praticato. Due casi tra i parenti stretti di altrettanti operatori dell’Umberto I. Basta e avanza come bollettino del mattino mentre i vertici aziendali proseguono con il loro incredibile e insopportabile silenzio

Sono numeri che si aggiornano di ora in ora quelli che, i segretari generali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi, Vera Carasi, ed il commissario della Uil provinciale, Luisella Lionti insieme ai segretari generali della Funzione Pubblica delle tre sigle, Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore, mettono insieme per fotografare lo stato attuale all’ospedale di via Testaferrata.

“Questa mattina altri tamponi arrivati – dicono i segretari – e altri esiti, purtroppo, positivi per il personale ospedaliero. La gravità di quanto accade, inoltre, è data dai primi due casi di parenti, il marito e la moglie di altrettante persone operanti in ospedale, risultati positivi al tampone. È una situazione che adesso rischia di degenerare e che può compromettere la funzione di presidio e tutela della salute pubblica dell’Umberto I. Errori su errori vengono commessi – continuano – e si sta perseverando in una gestione interna improvvisata. La Regione ed il sindaco di Siracusa si attivino subito per rendere operativa una gestione straordinaria dell’Umberto I. Blindarlo al virus significa renderlo immune da ulteriori contagi tra il personale. Questo si attua con l’eventuale parziale chiusura di alcuni reparti che devono immediatamente essere sanificati e la fornitura indifferibile di DPI a quanti lavorano lì dentro. Fare questo significa tutelare la salute pubblica che resta sacra sopra qualsiasi giustificazione tardiva o, peggio, qualsiasi gioco della politica delle nomine”.

E poi c’è la positività di una infermiera del Pronto soccorso come da lei stessa annunciato in post sulla sua pagina Facebook.

Ma sulla bufera attorno alla gestione dell’ospedale è intervenuto il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa, Anselmo Madeddu insieme ai direttori di Dipartimento delle strutture ospedaliere e territoriali della Asp di Siracusa

“Certe polemiche lasciano perplessi e non trovano riscontro nei numeri e nei fatti. I medici della ASP di

Siracusa non ci stanno e rispondono alla macchina del fango, firmando compatti un Documento che

accomuna Direzione Sanitaria, Capi Dipartimento e Primari. I Medici chiedono ai Politici che gridano al

disastro sanitario: “Ma dove siete stati finora? Di chi è la colpa se Cittadini, Medici e Infermieri sono

costretti a strutture da terzo mondo? Assumetevi la vostra responsabilità politica”. Nessuno, in tutto il

Mondo, è nato istruito per fronteggiare un virus che appena 3 mesi fa l’intero Pianeta sconosceva. Un

“mostro” che in Italia ha mietuto 14.000 vite, ha ammalato 118.000 persone, ha infettato 12.000 operatori

sanitari, uccidendo 82 medici e 23 infermieri. Prima di disinformare e terrorizzare i Cittadini, informatevi.

Basta visitare il sito della Regione per rendersi conto che al 7 aprile a Siracusa si osservano solo 80 dei 1859

casi della Sicilia, a fronte dei 551 di Catania, dei 327 di Messina, e persino dei 273 della piccola Enna. Ciò

significa che Siracusa ha un tasso di 1,99 casi per 10.000 abitanti, contro la media regionale di 3,72, la metà.

Numeri che ci dicono come a Siracusa (con Ragusa) ci sia il tasso più basso dell’Isola. Numeri che ci dicono

come a Siracusa i ricoveri e i decessi sono più bassi della media regionale, mentre le guarigioni sono le più

alte con 0,65 contro lo 0,23 della Sicilia, tre volte di più! E tutto questo è il frutto di un lavoro oscuro e

immane che dirigenti, medici e infermieri stanno portando avanti in silenzio, con umiltà e impegno in

pochissimo tempo. Il primo caso di covid a Siracusa risale al 2 marzo. Il 24 febbraio era stata già istituita

l’Unità di Crisi. Sin dai primi ricoveri è stato sperimentato l’uso del tocilizumab. Il 27 febbraio è stata

montata la prima tenda pre-triage, e il 5 marzo erano già operativi tutti i pre-triage della provincia per

separare percorsi e fornire filtri ai Pronto Soccorso. Il 10 marzo era già pronta la prima revisione della Rete

Covid. L’indomani sono partiti i lavori al Padiglione Nord dell’Umberto I. Subito dopo sono stati attivati i

primi 8 posti letto di rianimazione covid. Il 16 marzo sono stati consegnati i lavori dei primi 18 p.l. covid al

Padiglione Nord. Il 19 marzo sono partiti i Centri Covid di Noto ed Augusta. Il 25 marzo, in tempi record,

sono stati completati i lavori del nuovo impianto dei gas medicali al Padiglione Nord. L’indomani vi sono

stati attivati 36 p.l. covid, e 12 sono stati attrezzati con ventilatori e monitor per poter intubare i più critici. Il

26 marzo sono state istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Il 31 marzo sono stati ottimizzati

altri percorsi covid. Una corsa contro il tempo ed un lavoro massacrante. E oggi, la Sanità siracusana dispone

di 5 pre-triage, un’ampia area dedicata ai grigi, una diagnostica tac dedicata, una Terapia Intensiva Covid, 48

p.l. per pazienti a media complessità all’Umberto I, 14 ad Augusta e 18 a Noto, per un totale di 80 posti letto

covid, a fronte ancora di soli 42 ricoveri. E con le successive revisioni i p.l. attivabili sono stati ancora

aumentati. Questi sono i fatti (in appena un mese!). E questi i numeri: i migliori dati epidemiologici

dell’Isola! Poi, come dovunque, tutto è perfettibile. Non siamo in Svizzera. Ma che si abbia rispetto del

Nostro Lavoro. In questo momento così drammatico riteniamo vergognoso e socialmente pericolosissimo

questo gioco al massacro nei confronti di chi, nessuno escluso, si sta prodigando senza risparmio in una

battaglia in cui l’unico nemico da combattere è la Malattia. I Medici della ASP di Siracusa chiedono alle

Istituzioni solidarietà e ai Cittadini di ristabilire quel forte patto di Alleanza, minato da una certa Politica che

fomenta gli animi dopo essere stata latitante per anni, e con gravissime responsabilità politiche. Che si

persegua tutti insieme il bene comune.”

Sulla vicenda, i parlamentari regionali del M5S, Stefano Zito e Giorgio Pasqua, hanno attaccato il presidente della Regione. “Inefficienze dell’Asp di Siracusa? Certo, ma le vere colpe sono del governo Musumeci e di quelli che lo hanno preceduto”. “Non bisognava certo attendere l’arrivo di una troupe televisiva nazionale o del temibile Covid-19 – hanno detto a sala d’Ercole – per scoprire tutte le inefficienze dell’Asp di Siracusa, che io, e ancor prima di me il collega Zito, denunciamo da anni. Ad esempio, abbiamo ripetutamente sottolineato la cronica carenza di rianimatori a Siracusa, il cui organico è appena al 50 per cento, a fronte d ospedali di altre province, come quelli di Catania, che sono al completo, oppure l’inesistenza nelle province di Siracusa e Ragusa di DEA di secondo livello. Sono inefficienze che vanno imputate ai governi che hanno amministrato la Sicilia oggi e nel passato, come è responsabilità di questo governo la lentezza nel muoversi per reperire i dispositivi di protezione individuale o nel presentare per tempo un piano Anti-Covid, arrivato solo a consuntivo, il primo aprile, dopo le continue pressioni delle opposizioni”.

Frattanto, in merito ai tamponi per chi è rientrato dal Nord Italia, l’Asp ha dato delle indicazioni:

“I cittadini che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario e sono in attesa della convocazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Siracusa per l’esecuzione del tampone in prossimità della scadenza della quarantena, nel caso in cui abbiano necessità di rientrare al lavoro, possono comunicare l’urgenza segnalandola all’indirizzo mail siracusacoronavirus@asp.sr.it. Per chi non ha la possibilità di trasmettere una mail può telefonare ai numeri 0931 484056-484039 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Coloro che hanno il requisito avranno la precedenza. Dal 2 aprile scorso l’Azienda ha avviato l’esecuzione dei tamponi ai soggetti in isolamento fiduciario attraverso la convocazione cronologica a scaglioni a partire dai rientrati in Sicilia dal 14 marzo 2020”