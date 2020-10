Sale a Siracusa il numero dei contagiati al Covid19, secondo quanto riferito dal sindaco Francesco Italia.

“I dati di oggi dell’azienda sanitaria ci dicono che gli attuali positivi in città sono 83. Nella giornata di ieri, sono stati rilevati 10 nuovi positivi. Pertanto, il numero di positivi al Covid19 in città, tra i nuovi positivi e i guariti, ad oggi coinvolge 83 soggetti” assicura il sindaco.

In Sicilia sono 796 i nuovi positivi al Covid19 registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a 8540 gli attuali positivi, 640 più di ieri. Di questi 677 sono i ricoverati: 588 in regime ordinario e 89 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. 7.863 si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono ben 8 i decessi che portano il totale a 397. I guariti sono 98. I tamponi effettuati sono 7.732.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 351 i nuovi casi a Palermo; 211 a Catania; 60 a Trapani; 47 a Messina; 49 a Ragusa; 24 a Siracusa; 28 a Caltanissetta; 7 a Enna e 19 a Agrigento.

Settanta casi positivi al Covid accertati e per Torretta, in provincia di Palermo, scatta la “zona rossa”. La quinta nell’Isola. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, decorre dalle 14 di domani (venerdì 23 ottobre) resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre.

L’impennata dei contagi a Vittoria, il Comune del Ragusano maggiormente colpito dal Covid19, sta spingendo i commissari verso la chiusura di alcune strade. Sono quelle legate alla movida dove il rischio di assembramenti, soprattutto di giovani, è abbastanza concreto. A momenti si aspetta il via libera ma è emersa una bozza del provvedimento. La chiusura al pubblico sarebbe fissata dalle 21 e fino alle 5.