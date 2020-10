I dati forniti dal sindaco francesco italia

Ci sono 9 nuovi positivi a Siracusa, secondo quanto svelato dal sindaco, Francesco Italia, che ha ricevuto poco fa i dati dall’Asp di Siracusa.

“Dalle rilevazioni dell’Azienda sanitaria, gli attuali positivi – dice il sindaco – in città sono 72. Nella giornata di ieri, martedì 19 Ottobre, sono stati rilevati 9 positivi. Pertanto, il numero di positivi totali al Covid-19 in città, tra i nuovi positivi e i guariti, coinvolge 72 soggetti nella giornata odierna. In provincia di Siracusa, attualmente, i positivi sono 275 e nella giornata di ieri sono stati effettuati 331 tamponi. Raccomando l’uso dei dispositivi di protezione e di seguire le norme in vigore al fine di prevenire ulteriori contagi”.

Un bimbo dell’istituto comprensivo Costanzo di Siracusa è risultato positivo al tampone. Come da protocollo sanitario, la classe è stata messa in quarantena mentre l’Asp di Siracusa ha avviato le indagini per risalire alle origini del contagio mentre i familiari saranno sottoposti ai test.

Due dipendenti dell’Asp di Siracusa sono risultati positivi al Covid19. Ne dà notizia la stessa direzione dell’azienda che ha disposto la sanificazione dei locali della palazzina di corso Gelone dove i due impiegati lavorano ma al tempo stesso saranno sottoposti ai tamponi gli altri dipendenti in modo da circoscrivere la curva del contagio.

“Come previsto dalle procedure, la Direzione sanitaria aziendale – spiega l’Asp – ha disposto l’immediata sanificazione di tutti i locali della Palazzina di corso Gelone e l’analisi al tampone rapido e molecolare per il personale e per tutti i contatti stretti. I due dipendenti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, i contatti stretti che non rientrano nel personale sanitario sono stati posti in quarantena mentre il personale sanitario, come spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione medico Ugo Mazzilli, sarà sottoposto a tamponi seriali”.

“Gli uffici amministrativi della palazzina di Corso Gelone e di via Brenta, dove nella giornata odierna sarà completata la sanificazione, non hanno comunque accesso al pubblico dopo il trasferimento degli Sportelli nell’area dell’ospedale Rizza di viale Epipoli avvenuto agli inizi del mese di ottobre”