i dati forniti dal sindaco del comune del siracusano

E’ in aumento il numero dei contagi a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. “Alla luce degli ultimi aggiornamenti ufficializzati dall’Asp, ad oggi – spiega il sindaco di Francofonte, Daniele Nunzio Lentini – i casi accertati di cittadini positivi al Covid19 sono in aumento e precisamente 12. Si rassicura la cittadinanza che i protocolli sono stati attivati tempestivamente e che per i cittadini coinvolti è stato disposto immediatamente l’ isolamento domiciliare”. A tal proposito, il sindaco invita la cittadinanza al rispetto delle misure di sicurezza per evitare la crescita del contagio. ” Si raccomanda fortemente di rimanere cauti, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni regionali e nazionali, usare le mascherine e igienizzare spesso le mani” spiega il capo dell’amministrazione di Francofonte.

A Solarino, sempre nel Siracusano, dopo l’impennata dei contagi, che hanno interessato anche un assessore ormai negativo, ci sono “9 positivi come comunicato dall’Asp” dice il sindaco Sebastiano Scorpo.

A Siracusa, due passeggeri di una nave da crociera approdata al Porto di Siracusa sono risultati ieri positivi al Covid19. Poco prima dell’ingresso nella rada, il comandante dell’imbarcazione ha comunicato alla Guardia costiera lo stato di salute dei pazienti, che sono stati sottoposti ai tamponi. Per questo motivo, al fine di evitare il contagio, è stato disposto il divieto di sbarco dalla nave, sia per i passeggeri sia per l’equipaggio della nave.

A Noto, un nuovo focolaio si è registrato in un’altra struttura che ospita anziani. “Sono nel complesso 35 le persone positive, tra operatori ed anziani” dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Due sono stati ricoverati nel reparto di infettivologia di Siracusa, tutti gli altri asintomatici o paucisintomatici.

A Monreale, nel Palermitano, un odontoiatra ha svelato la sua positività. “Sono positivo al Covid. Purtroppo la professione che faccio è fra quelle più esposte”. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti ma è stato necessario il suo ricovero all’ospedale Cervello.