una media e due elementari

Tre scuole di Avola hanno adottato la Didattica a distanza (Dad)

Si sono verificati troppi casi di Covid19

Si tratta di una scuola media e due elementari

L’aumento dei contagi si è fatto minaccioso ad Avola e gli effetti del Covid19 hanno riguardato gli studenti. E così, si è deciso che tre scuole, la Capuana, la Collodi ed i Cappuccini (la prima è una media, le altre due elementari) adottino la Didattica a distanza.

“Troppe classi in quarantena”

“La decisione è stata adottata – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – perché troppe classi erano in quarantena, per cui, per motivi di sicurezza si è provveduto a sospendere le lezioni di presenza adottando la Didattica a distanza”.

Oggi al via vaccini per i bambini

Oggi nei centri vaccinali del territorio dell’Asp di Siracusa ha avuto inizio la vaccinazione anticovid ai bambini da 5- a 11 anni. Per l’occasione al Centro Hub Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa alle ore 16 saranno presenti il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e il direttore sanitario Salvatore Madonia.

Vaccini Pfizer

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12.

Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane

dalla prima.

I centri predisposti dall’Asp di Siracusa

Siracusa HUB Urban Center, Via Bixio 1 martedì, giovedì e sabato ore 8-12 e 15-19, domenica 8-13

Floridia C/da Vignarelli mercoledì ore 14-19

Canicattini Bagni Via Umberto 391 mercoledi ore 9-13 e giovedi ore 14-18,30

Solarino Via Magenta 1 martedi-mercoledì-giovedì ore 8,30-13,30

Sortino Via libertà 125 sabato: ore 9 – 14

Priolo sede Cerica giovedì: 9 – 13 e 14 – 18

Palazzolo Acreide via Campailla s.n. (sede Protezione Civile) sabato ore 9-14

Augusta c/o Ospedale di Augusta venerdi ore 15-18 e sabato ore 9 – 13 e 15 – 18

Lentini Piazza Aldo Moro lunedi e venerdi ore 9-12

Noto c/o Ospedale di Noto sabato ore 8-14

Avola Punto Vaccinale c/o Ospedale di Avola martedì ore 14-18

Pachino – Portopalo HUB Portopalo sabato e domenica ore 8-14

Rosolini Via Cavaliere Domenico Marina 1 venerdì ore 14-19