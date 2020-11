istituto paolo orsi

Il plesso di piazza della Repubblica dell’istituto Paolo Orsi di Siracusa è stato chiuso per gli interventi di sanificazione. Una decisione assunta dalla direzione scolastica e comunicata nella serata di ieri ai genitori degli studenti. “Facendo seguito alla comunicazione appena pervenuta dall’Asp Dipartimento di prevenzione, si dispone la chiusura temporanea in data 27/11/2020 del plesso centrale di piazza della Repubblica 15 per operazioni di pulizia e disinfezione straordinaria dei locali” si legge nel sito dell’istituto.

Nelle settimane scorse, sono state tante le scuole del Siracusano, in città e negli altri Comuni della provincia, chiuse per le sanificazioni, a seguito della scoperta di contagi da Covid19 sia di studenti sia di docenti. Sono 8, invece, le amministrazioni comunali che hanno deciso di imporre lo stop alle lezioni a tempo determinato, per timore che gli istituti scolastici si trasformassero in dei cluster.

Frattanto, sono 1.768 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.500 tamponi effettuati; 49 i decessi, che portano il totale a 1.371.

Con i nuovi casi salgono a 38.508 gli attuali positivi con un incremento di 188. Di questi 1.798 sono i ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: 1.545 in regime ordinario e 253 in terapia intensiva, ancora 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.710. I guariti sono 1531.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Palermo che torna in testa con 516 casi seguita da Catania con 502 casi poi Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57, .

Intanto si apprende che il rischio esiste anche per i più piccoli. Sono stati 8 i decessi per Covid19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall’inizio dell’epidemia, a fronte degli oltre 52.000 decessi registrati tra gli adulti. Sempre dall’inizio della pandemia il numero complessivo dei contagiati in questa fascia d’età è stato 149.219, pari al 12,2% del totale.

A fare il punto, sulla base degli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e aggiornati al 18 novembre, è la Societa’ Italiana di Pediatri (Sip), in occasione della conferenza stampa di presentazione del Congresso Straordinario Digitale ‘La Pediatria italiana e la Pandemia da Sars-CoV-2’.

In particolare, dall’inizio dell’epidemia, sono stati 43.841, pari al 3,6% del totale, i casi diagnosticati nella fascia di età da 0-9 anni e 105.378 quelli nella fascia 10-19, pari all’8,6%. Tra i bambini da zero o un anno, gli asintomatici sono più di 6 su 10 (64%), quelli con sintomi lievi 3 su 10 (32%) e solo il 3% manifesta sintomi severi.