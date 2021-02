decisione assunta dal sindaco e dall'asp di siracusa

Riaprono le scuole a Priolo dopo il calo dei contagi

Decisione assunta dal sindaco e dall’Asp

Nel mese di gennaio nel Comune si era verificato un aumento di positivi impressionante

“Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, riapriranno a Priolo a partire da lunedì 8 febbraio” Lo ha disposto il sindaco Pippo Gianni, in seguito ad un vertice che si è tenuto questa mattina, alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione, Mariachiara Gambuzza e del Dirigente scolastico Enzo Lonero.

Vertice con l’Asp

Una decisione assunta d’intesa con l’Asp di Siracusa, in seguito al calo dei contagi nel territorio comunale. Il primo cittadino ha disposto anche l’esecuzione di tamponi rapidi per il personale scolastico, docente e non docente, e la sanificazione di tutte le scuole.

La paura del contagio

“Vogliamo che i nostri bambini – ha commentato il sindaco Gianni – possano recarsi a scuola in tutta tranquillità e sicurezza. Venerdì scorso, per tutelare la salute di tutti, ho deciso di chiudere i plessi ancora una settimana, dietro suggerimento dell’Asp, in quanto, nonostante la zona rossa e le lezioni in presenza già sospese, avevamo registrato un incremento dei casi di oltre il 350% nelle ultime due settimane, con ben 22 bambini contagiati”.

Positivi in calo

“Alla data odierna – ha continuato il primo cittadino – i contagi sono in netto calo ci auguriamo che la situazione migliori sempre più. Oltre all’effettuazione dei tamponi per tutto il personale scolastico – ha concluso il Sindaco Gianni – ho dato disposizione di sanificare tutti gli ambienti con un prodotto innovativo e altamente efficace, approvato di recente dal ministero della sanità”.

I casi in Sicilia

Sono 616 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.206 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, tasso che continua a scendere. La regione resta ottova nel contagio come ieri. Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.634

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 39.554, con un decremento di 1100 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1685.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 226, Catania 151,Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8.