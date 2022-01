emergenza sanitaria

Numeri che fanno paura quelli sul contagio da Covid19 nella città di Siracusa. Stando agli ultimi dati, sono 2657 i positivi, 46 i ricoverati all’ospedale Umberto I, di cui 2 in Terapia intensiva. Singolare ed emblematico il numero degli isolamenti fiduciari, solo 133, segno, come descritto ieri su BlogSicilia, che il sistema di tracciamento è del tutto saltato.

L’Asp batte sulla campagna di vaccinazione

Al momento, l’unica arma disponibile sono i vaccini ma anche su questo fronte sono sorti dei problemi, legati agli affollamenti davanti all’Hub di via Nino Bixio e come ormai è noto gli assembramenti sono tra i veicoli principali del contagio.

Secondo quanto riferito dall’Asp, ogni giorno, in media, si recano mille persone all’Hub vaccinale, “in prevalenza di cittadini non prenotati, per cui “rischia, nonostante l’organizzazione e la buona volontà degli operatori, di non riuscire a fare rispettare ordine nelle lunghe file e tempi di attesa”.

Appello al rispetto delle prenotazioni

“Invitiamo la cittadinanza ad utilizzare il sistema di prenotazione – ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Ficarra – che è l’unico modo per ricreare l’ordine dei mesi scorsi evitando intasamenti e, soprattutto, lunghe file di attesa. Ciò in quanto è sufficiente, rispetto all’orario di prenotazione previsto, presentarsi all’Hub quindici minuti prima e non in maniera non preordinata alle sette del mattino, come sta accadendo, suscitando lamentele, assembramenti e attribuendo erroneamente la responsabilità all’organizzazione”.

La riapertura delle scuole

Come se non bastasse è sorto il problema della riapertura delle scuole. Le lezioni di presenza rischiano di propagare ancora di più il Covid19, per questo i sindaci del Siracusano stanno attendendo che l’Asp dia delle indicazioni in merito alla possibilità di far studiare gli alunni da casa, con la Didattica a distanza.

Il sindaco di Siracusa

“Informo la cittadinanza che con tutti i sindaci della provincia siamo in contatto continua con Asp che monitora i livelli di contagio per ogni comune, anche sulla vicenda del rientro in aula. Oggi faremo un punto complessivo con la Prefettura e le forze dell’ordine sulla situazione in provincia e sulle determinazioni conseguenti dì tutti i sindaci” spiega il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.