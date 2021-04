chiuso un bar a rosolini

Scoperti 11 giovani ad una festa in casa ad Avola

Sono stati sanzionati per violazioni della misure anti Covid19

Chiuso un bar a Rosolini

I carabinieri hanno sanzionato 11 giovani che hanno partecipato ad una festa che si è tenuta in un appartamento, ad Avola, nel Siracusano.

Festa in casa

Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stato un gruppo di ragazzi che stava passeggiando in prossimità dell’ingresso dell’abitazione con i bicchieri in mano, pieni di alcool. Erano abbastanza esaltati, forse avevano già alzato il gomito, al resto ci avrebbe pensato la musica, che si sentiva dalla strada. A quel punto, i militari hanno compiuto un controllo in quella casa, scoprendo che era in corso una festa a cui stavano partecipando 11 giovani. Sono tornati nelle rispettive abitazioni con i mano i verbali relativi alle violazioni delle misure anti Covid19.

Bar chiuso

A Rosolini, invece, i carabinieri hanno sanzionato e disposto la chiusura provvisoria di un bar in pieno centro storico il cui titolare ospitava al suo interno 3 avventori intenti a consumare bevande, “contravvenendo alle disposizioni circa l’asporto di cibi e bevande” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri. Rosolini, nelle ore scorse, è stata dichiarata zona rossa dal Presidente della Regione, insieme ad altri 2 Comuni del Siracusano, tra cui Solarino e Buscemi mentre Priolo era già rossa da qualche giorno.

Multe per 12 mila euro

In sole 24 ore, sono stati controllati dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa 59 esercizi tra bar ed attività di somministrazione e circa 260 persone. Al termine degli accertamenti, 29 persone sono state sanzionate per inottemperanza della normativa anti Covid19, per un importo totale di circa 12 mila euro.

Controlli

Nella giornata di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri “continueranno ad intensificare i controlli per impedire che vengano poste in essere condotte che potrebbero favorire il rapido diffondersi della pandemia e che sono proibite dalla normativa nazionale e regionale” spiegano dal comando provinciale.

Le zone turistiche

Sotto controllo ci saranno le località turistiche, le aree di aggregazione giovanile, tra cui Ortigia ed i litorali, mete

preferite per la scampagnata fuori porta del lunedì dell’Angelo.