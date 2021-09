Covid19 nelle scuole del Siracusano, salgono a 24 le classi in quarantena

Redazione di

24/09/2021

In crescita le classi del Siracusano in quarantena Il grosso è concentrato a Siracusa Al via il tracciamento per bloccare il contagio da Covid19 Aumenta il numero delle classi, nel Siracusano, che sono in quarantena. Secondo i dati nella disponibilità dell’azienda sanitaria, il numero è salito a 24 ma il grosso è concentrato nel capoluogo visto che gli istituti coinvolti sono 10, 5 a Floridia, 2 a Sortino e 3 a Francofonte. Al via il tracciamento, come da protocollo, per provare a bloccare il contagio ma la curva sembra non arrestarsi. I numeri sul Covid19 a Siracusa In netto miglioramento i numeri sul contagio: sono 240, stando ai dati aggiornati a ieri, le persone attualmente positive contro le 247 di ieri ma il trend è in discesa già da parecchi giorni. Scendono i ricoveri in ospedale Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri in ospedale, all’Umberto I di Siracusa. Sono 18 i pazienti che sono nella struttura sanitaria del capoluogo contro i 22 della giornata di ieri. Inoltre, non meno importante, non ci sono persone in Terapia intensiva. L’incidenza del contagio in Sicilia Da 109 a 79. Scende l’incidenza di nuovo contagio da Covid19 in Sicilia. In una sola settimana ben 30 casi in meno ogni 100mila abitanti ma l’isola resta comunque al vertice del contagio in Italia. La discesa dell’incidenza fino al valore di 79 non basta per la zona bianca per la quale serve un valore al di sotto di 50 senza considerare, poi, gli altri indicatori, quelli di ricovero, ancora troppo alti anche se in analoga discesa. L’occupazione dei posti letto La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella PA Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%). Questi i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

