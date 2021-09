nessun paziente in terapia intensiva

Da venerdì a domenica vaccinazioni nella chiesa di San Metodio di Siracusa

Si riduce il numero delle persone ricoverate in ospedale per Covid19

Si è svuotato il reparto di Terapia intensiva

Per incentivare le vaccinazioni, l’Asp di Siracusa ha scelto, ancora una volta, una chiesa come mini hub. La settimana scorsa, era stata allestita una postazione nella parrocchia di San Corrado Confalonieri, nel rione della Mazzarrona, da domani e fino a domenica, sarà il turno della chiesa di San Metodio, in via Italia 103, nella zona di Bosco Minniti, un’area difficile, sotto l’aspetto sociale. Dalle informazioni fornite dall’azienda sanitaria, ci sarà una unità mobile dalle 16 alle 19 e sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione e basterà presentarsi con la tessera sanitaria.

I dati della settimana scorsa

“Lo scorso fine settimana, nella chiesa di San Corrado Confalonieri, sono state somministrate – spiegano dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa – 192 dosi di vaccino a dimostrazione della utilità delle campagne di prossimità secondo le direttive dell’Assessorato regionale della Salute che stanno contribuendo notevolmente ad incrementare la percentuale di vaccinati in provincia di Siracusa”.

I numeri sul Covid19 a Siracusa

In netto miglioramento i numeri sul contagio: sono 240 le persone attualmente positive contro le 247 di ieri ma il trend è in discesa già da parecchi giorni.

Scendono i ricoveri in ospedale

Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri in ospedale, all’Umberto I di Siracusa. Sono 18 i pazienti che sono nella struttura sanitaria del capoluogo contro i 22 della giornata di ieri. Inoltre, non meno importante, non ci sono persone in Terapia intensiva.

L’ira di Musumeci sui No Vax

Stamane, proprio a Siracusa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico al liceo scientifico Luigi Einaudi, il presidente della Regione, si è scagliato contro i No Vax, responsabili della retrocessione a zona gialla.

“Speriamo di uscire dalla zona gialla ed entrare in quella bianca ma come sapete c’è una minoranza di testardi che ritiene che il vaccino sia inutile sei inutile e dannoso. Stiamo lavorando per neutralizzare – ha detto il presidente della Regione – questa convinzione e spiegare che oggi al vaccino non c’è alternativa per evitare di finire in terapia intensiva”.