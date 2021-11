Si tratta di Christian Napolitano e Cristiano Mirarchi

Il capitano e l’attaccante della squadra aretusea positivi

Dovranno saltare la sfida di campionato con Trieste di sabato 20 novembre

Gli altri giocatori della rosa negativi, monitoraggio costante e continuo

Un fulmine a ciel sereno per l’Ortigia. Christian Napolitano e Cristiano Mirarchi sono risultati positivi al Covid19. Si tratta di due atleti del club aretuseo, formazione che disputa il massimo campionato nazionale di pallanuoto, che dovrà fare a meno momentaneamente del proprio capitano e di uno degli attaccanti più esperti.

Il resto della squadra è negativo

Appresa la notizia, la società aretusea, per sicurezza, ha sottoposto a tamponi antigienici nella mattinata di ieri tutti gli altri componenti del gruppo squadra e dello staff, nonostante l’ultimo contatto con i due atleti positivi risalisse ad oltre 48 ore prima. Gli esiti di questi tamponi sono risultati tutti negativi.

Monitoraggio costante ed attivo

Per ulteriore cautela, in questi giorni che precedono il match di campionato, la società continuerà tuttavia ad effettuare, come sempre, una scrupolosa attività di screening. I due atleti, intanto, sono già stati sottoposti al protocollo di quarantena previsto dall’autorità sanitaria.

“A loro – si legge nella nota della società aretusea – va il nostro abbraccio più affettuoso. Purtroppo, nonostante i vaccini e la massima disciplina da parte di tutto il gruppo Ortigia, il virus è riuscito ugualmente a fare breccia. Motivo in più per continuare a prestare attenzione e a monitorare, con tutti gli strumenti a disposizione, la salute dei nostri tesserati”.

La sfida con Trieste si giocherà sabato

L’Ortigia, pertanto, giocherà il match di sabato pomeriggio contro Trieste senza il suo capitano e senza uno dei suoi attaccanti più esperti. La sfida, valida per la settima giornata, si disputerà alla piscina Caldarella alle 15 di sabato 20 novembre. E metterà in palio punti pesanti per l’alta classifica. Gli aretusei sono a punteggio pieno dopo le prime 6 giornate, il Trieste è quinto in graduatoria.

A maggio club rischiò partecipazione a final four di Coppa Italia

Non è la prima volta che l’Ortigia Siracusa registra casi di positività al Covid19. Lo scorso maggio, alla vigilia della Fina Four di Coppa Italia a Palermo, toccò ad un componente dello staff. Episodio che fece annunciare al club aretuseo il forfait alla manifestazione. Tuttavia, anche per la richiesta delle altre tre società partecipanti, e dopo l’ultimo test, la squadra partecipò ugualmente alla kermesse.