Contagio all’istituto comprensivo Raiti di Siracusa

Saranno eseguiti i tamponi

Al via la sanificazione dei locali

Sono due i casi positivi riscontrati all’istituto comprensivo Raiti di Siracusa per cui è stata disposta la chiusura per una settimana.

Tamponi

Saranno effettuati i tamponi nei confronti delle persone, tra studenti docenti e personale scolastico, entrati in contatto con i contagiati, allo scopo di restringere la diffusione del virus. Contestualmente, saranno avviate le procedure per la sanificazione dei locali.

Allarme ad Augusta

I contagi ad Augusta sono saliti a 123 per cui il sindaco, Giuseppe Di Mare, dopo aver consultato l’Asp ha deciso di firmare una ordinanza che impone la chiusura di tutte le scuole ed il divieto di stazionamento nelle piazze della città.

Il sindaco

“Da venerdì saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per 14 giorni” ha detto il sindaco di Augusta che, però, ha svelato altri provvedimenti. “Chiuderemo anche il parco giochi, la biblioteca e la fontana di piazza Castello” ha aggiunto Di Mare, che ha sferzato i trasgressori. “Ho visto tanta gente – ha sostenuto il sindaco – senza mascherina postare foto come se fosse un vanto, in questo modo è impossibile andare avanti, il Covid19 non è certo uno scherzo e non intendiamo assecondare questo atteggiamento irresponsabile

Priolo

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha, nelle ore scorse, chiuso il plesso Largo delle Scuole dopo un sospetto caso di Covid19. Le prime segnalazioni sono giunte dalle famiglie che, avendo ricevuto alcune informazioni circa una positività, hanno lanciato l’allarme, arrivato alle orecchie dell’amministrazione comunale. “Siamo in stretto contatto con l’Asp – dice il sindaco di Priolo – per seguire l’evolversi della situazione”.