scuole, parco giochi, biblioteca e fontana chiusi

Sale a 123 il numero dei contagi ad Augusta

Il sindaco ha imposto una mini zona rossa

Scuole chiuse per 14 giorni a partire da venerdì

Una mini zona rossa ad Augusta. Lo ha annunciato, nel corso di un video messaggio il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, dopo i numeri sul contagio nella seconda città della provincia di Siracusa.

Il contagio

Ci sono 123 positivi, oltre 200 persone in isolamento fiduciario, a fronte di una popolazione di circa 35 mila abitanti, e così, dopo un confronto con l’Asp il capo dell’amministrazione ha deciso di firmare una ordinanza.

Scuole chiuse per 14 giorni

“Da venerdì saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per 14 giorni” ha detto il sindaco di Augusta che, però, ha svelato altri provvedimenti. “Chiuderemo anche il parco giochi, la biblioteca e la fontana di piazza Castello” ha aggiunto Di Mare, che ha sferzato i trasgressori. “Ho visto tanta gente – ha sostenuto il sindaco – senza mascherina postare foto come se fosse un vanto, in questo modo è impossibile andare avanti, il Covid19 non è certo uno scherzo e non intendiamo assecondare questo atteggiamento irresponsabile”.

La situazione a Priolo

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha, nelle ore scorse, chiuso il plesso Largo delle Scuole dopo un sospetto caso di Covid19. Le prime segnalazioni sono giunte dalle famiglie che, avendo ricevuto alcune informazioni circa una positività, hanno lanciato l’allarme, arrivato alle orecchie dell’amministrazione comunale. “Siamo in stretto contatto con l’Asp – dice il sindaco di Priolo – per seguire l’evolversi della situazione”.

A Melilli scuole chiuse

Permane fino al 20 marzo la chiusura di tutte le scuole di Melilli. Una decisione, formalizzata con una ordinanza dal sindaco Giuseppe Carta, assunta a seguito dell’aumento della curva del contagio che ha preoccupato molto la comunità melillese.

Scuole aperte a Villasmundo

A Villasmundo, altra frazione del centro melillese, invece, non essendo state riscontrate criticità di alcun tipo, i plessi scolastici rimangono aperti. “La nuova ordinanza vieta qualsiasi tipo di assembramento e stazionamento nelle piazze e nei parchi gioco comunali e sancisce la chiusura delle strutture sportive all’aperto” fanno sapere dal Comune.