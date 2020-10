c'è anche un morto nel siracusano a causa del virus

Dopo il liceo classico Tommaso Gargallo, il Covid19 ha bussato alle porte di un’altra scuola superiore di Siracusa. Uno studente dell’istituto tecnico industriale Enrico Fermi è risultato positivo al tampone e così, come prevedono i protocolli sanitari, la classe è andata in quarantena mentre i locali saranno sanificati. Da verificare in che modo, l’alunno ha contratto il virus, frattanto la sua famiglia è sotto osservazione e nelle prossime ore si conosceranno i risultati dei test.

Nel resto dei Comuni del Siracusano, l’allarme contagio è piuttosto alto. Dopo il caso di Augusta, con 40 positivi, un’altra situazione preoccupante si registra a Lentini. “In poche settimane siamo passati da 5 a 28 positivi” dice il sindaco Saverio Bosco che, in un video messaggio, ha fornito questi dati allarmanti. “Ci sono un centinaia di persone – aggiunge Bosco – negative che sono in isolamento domiciliare. La situazione è ancora sotto controllo, abbiamo un provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio che ci impone dei comportamenti. Non voglio ricordare gli obblighi ma voglio fare un appello al buon senso”.

Il Comune di Melilli, centro industriale del Siracusano, ha fornito i dati relativi al Covid19. In una tabella, pubblicata sulla pagina social dell’ente, è indicato che il numero dei positivi è raddoppiato, da 4 ad 8, mentre, per quanto concerne le persone in isolamento domiciliare sono 9 ma rispetto a ieri c’è stato un notevole decremento, da 16 a 7.

A Solarino, un bambino dell’istituto comprensivo Elio Vittorini” è risultato positivo al tampone, per cui anche in questo caso la classe osserverà la quarantena.

Frattanto, su scala regionale, sono 578 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Salgono così a 5.934 gli attuali positivi e passano a 529 i ricoverati in ospedale con un incremento di 9 ricoveri rispetto a ieri.

Anche oggi si registrano ben 10 nuove vittime che portano il totale a 360. Le vittime sono state registrate 4 a Palermo, 3 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa e 1 a Caltanissetta. I guariti sono 121.