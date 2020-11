il virus miete vittime nel siracusano

E’ certamente Francofonte uno dei Comuni del Siracusano dove il Covid19 sta facendo vittime. Tre decessi nello spazio di poco tempo, l’ultimo appena 4 giorni fa, annunciato dall’amministrazione comunale che, ancora una volta, ha comunicato l’ennesimo decesso.

“E’ una notizia dolorosa, che mai avremmo voluto dare, una vera e propria tragedia che travolge tutti perchè Francofonte perde un altro cittadino a causa del Covid. Il sindaco, anche a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbracci” dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.

Proprio ieri, il capo dell’amministrazione ha imposto lo stop alle lezioni alla scuola materna, primaria e secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ed alla materna comunale “Regina Elena”.

“Come primo cittadino, è mio obbligo tutelare la salute – dice il sindaco Daniele Nunzio Lentini – dei francofontesi, a cominciare da tutti quei bambini che, puntualmente, frequentano gli istituti scolastici. Considerando l’evolversi della situazione epidemiologica e il conseguente incremento dei casi anche nel nostro paese, diventa necessario assumere ogni misura di contrasto e di contenimento del virus”.

Un morto per Covid19 anche a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano. “Una triste notizia mi è giunta a causa del maledetto Covid: è deceduto un nostro concittadino.Giungano le mie condoglianze e di Palazzolo intera alla famiglia” ha affermato il sindaco, Salvatore Gallo.

Frattanto, sono 1.461 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.151 tamponi effettuati; 36 i decessi, che portano il totale a 932.

Con i nuovi casi salgono a 29.765 gli attuali positivi con un incremento di 958. Di questi 1.725 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.501 in regime ordinario e 224 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 28.040. I guariti sono 467.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 445, Catania 328, Ragusa 218, Messina 110, Trapani 127, Siracusa 79, Agrigento 26, Caltanissetta 79, Enna 49.

Intanto arriva il plasma iperimmune per una infusione in un paziente covid19 ricoverato a Partinico. E’ la seconda dose che viene somministrata dopo quella di sabato scorso per un paziente ritenuto grave per il quale le altre terapie non hanno ottenuto gli effetti sperati.