la decisione dell'asp

Calano le vaccinazioni, soprattutto per la terza dose, nel Siracusano e così l’Asp ha deciso di cambiare gli orari in tutti gli Hub della provincia.

Le cause del crollo dei vaccini

Come ha spiegato nei giorni scorsi un medico a BlogSicilia il rallentamento dei contagi e l’allentamento delle misure, tra cui la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto, ha scoraggiato le persone a recarsi nelle strutture messe a disposizione dall’azienda sanitaria per i vaccini. Nei giorni scorsi, il sindaco di Canicattini Bagni, Comune montano del Siracusano, ha annunciato la sospensione nella giornata di domenica dell’Open day nel centro di via Umberto ma solo per gli utenti senza prenotazione.

Le ragioni dell’Asp

“Tenuto conto delle attuali prenotazioni – fanno sapere dall’Asp di Siracusa – che non superano il 20 per cento delle disponibilità giornaliere, cambiano anche le giornate di accesso ai punti vaccinali della provincia: dalle aperture in alcuni giorni della settimana a quelle alternate, mattina o pomeriggio. In generale, si punterà sui weekend, preferiti dai cittadini, mantenendo comunque la copertura esistente su tutto il territorio”.

Il nuovo calendario

Da lunedì 21 febbraio 2022 i centri vaccinali indicati osserveranno le seguenti aperture:

Hub vaccinale Urban Center di Siracusa mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13 per tutta la popolazione target con corsia dedicata alla fascia pediatrica;

Centro vaccinale di Priolo mercoledì e il sabato dalle ore 8 alle ore 13 anche per la fascia pediatrica;

Centro vaccinale di Canicattini lunedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 19.

Centro vaccinale di Lentini lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 14;

Centro vaccinale di Carlentini lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle ore 14;

Centro vaccinale di Francofonte lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle ore 14;

Centro vaccinale pediatrico di Lentini piazza Aldo Moro lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15

alle ore 18;

Centro vaccinale ospedale di Avola lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 18, il martedì è

riservato alla fascia pediatrica dalle ore 14 alle 18;

Hub vaccinale di Portopalo martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14, sabato e

domenica anche con corsia riservata alla fascia pediatrica:

Centro vaccinale di Noto lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 8 alle ore 14. Martedì pomeriggio dalle

ore 14 alle ore 19 è dedicato alla fascia pediatrica, il sabato mattina è dedicato sia agli adulti che ai

bambini.

Centro vaccinale di Palazzolo è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20, il sabato

per la fascia pediatrica dalle ore 9 alle ore 14.