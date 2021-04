l'annuncio del sindaco

Contagi in crescita a Solarino

Il sindaco ha chiesto la zona rossa

Nel Siracusano già “rossi” Portopalo e Priolo

Il sindaco di Solarino, nel Siracusani, Sebastiano Scorpo ha scritto al presidente della Regione per chiedere l’istituzione della zona rossa. “Rilevato un tasso di incidenza pari a 292/100 mila abitanti, superiore alla soglia di 25o/100 mila abitanti” scrive il primo cittadino.

I dati dell’Asp

I contagi sono in netta crescita, come accertato dall‘Asp, per cui la situazione potrebbe peggiorare, da qui la decisione di provare a blindare tutto. Sarebbe il terzo Comune del Siracusano ad entrare in zona rossa dopo Portopalo e Priolo.

I Comuni in zona rossa

Montallegro, in provincia di Agrigento, Pieraperzia in provincia di Enna e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa.

Ai due Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid19.

Sono 1.014 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 19.939 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,0%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.676. Il numero degli attuali positivi è di 21.925 con 914 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 86.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.054, sei in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, due in più rispetto sempre a ieri.