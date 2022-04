tra floridia e siracusa

E’ stato King, il cane dell’unità cinofila dei carabinieri a scovare droga ed armi tra Floridia e Siracusa al termine di una vasta operazione di controllo. Il primo rinvenimento, relativo agli stupefacenti, è avvenuto in via Marina di Melilli, a Floridia, nell’area delle palazzine popolari.

La droga sotto la sella di uno scooter

Il cane ha fiutato in prossimità di uno scooter elettrico e sotto la sella i carabinieri hanno scovato diverse dosi di cocaina e hashish, per un totale di 12 grammi circa, già confezionate e pronte per essere spacciate. Il proprietario, un 40enne con precedenti penali, è stato denunciato in Procura per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Armi e munizioni in un terreno

Il controllo si è esteso in un appezzamento di terreno in contrada Cavadonna, a poca distanza dal carcere siracusano, di proprietà di un 47enne, anche lui con precedenti penali. I carabinieri, insieme ai Cacciatori di Sicilia hanno passato al setaccio 6000 metri quadri di campo incolto rinvenendo, ben occultato tra rovi e piante infestanti, un fucile calibro 12 con canna e calcio mozzati, perfettamente funzionante oltre a munizioni per la stessa

arma e per pistola calibro 9.

Sequestro e denuncia

L’arma e le munizioni sono state sequestrate ed il quarantasettenne è stato deferito per detenzione illegale di arma clandestina e di munizioni.

Coppia arrestata per spaccio

Nelle ore scorse, i carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato una coppia, lui italiano lei tedesca, responsabile di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nella casa della coppia

Al termine di una perquisizione nell’abitazione della coppia, in Contrada Garofalo, nel territorio di Canicattini Bagni, i militari hanno rinvenuto oltre 60 grammi di marijuana già pronta per essere spacciata nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari e presto si sottoporrà all’interrogatorio al palazzo di giustizia.